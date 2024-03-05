Для защиты от угроз со стороны РФ. В Албании открылась первая база НАТО

В Албании открылась первая база Североатлантического альянса. Авиабаза, расположенная в 80 км к югу от столицы Тираны, призвана защитить регион Западных Балкан от угроз со стороны России.

"Это еще один элемент безопасности для нашего региона Западных Балкан, который, как мы хорошо знаем, не свободен от угроз и неоимперских амбиций Российской Федерации",- заявил премьер-министр Албании Эли Рама.

Он также сообщил, что первоначально на авиабазе будет размещено два вертолета Black Hawk и три ударных беспилотника Bayraktar. На церемонии открытия присутствовали президент Албании Байрам Бегай, премьер-министр Эди Рама, а также военное руководство Албании и НАТО.

Сообщается, что на модернизацию советской базы НАТО направило около 50 млн евро. Реконструкция объекта началась в 2019 году. За это время были отремонтированы взлетно-посадочные полосы, диспетчерская вышка, ангары и склады. По словам исполняющего обязанности пресс-секретаря НАТО Дилана Уайта, авиабаза будет служить важным узлом НАТО и укрепит присутствие альянса на Западных Балканах.

Учения НАТО

В первой половине 2024 года НАТО проводит серию учений под общим кодовым названием Steadfast Defender-24. Польша станет одной из принимающих стран и разместит на своей территории значительное количество солдат и техники союзников. В рамках Steadfast Defender-24 пройдут польские национальные учения с участием вооруженных сил других стран под названием Dragon-24.

Также вчера, 4 марта, на севере Финляндии, Швеции и Норвегии начались масштабные военные учения стран НАТО под названием Nordic Response 24, которые продлятся до 15 марта. Они проходят под руководством Норвегии. В них примут участие в общей сложности около 20 тысяч военнослужащих из 14 стран, а также более 50 кораблей, в том числе фрегаты и подводные лодки, а также более 100 истребителей, вертолетов и других летательных аппаратов.

Кроме того, в Средиземном море у берегов острова Сицилия утром 26 февраля стартовали морские учения стран НАТО под названием Dynamic Manta. Учения служат платформой для тестирования и укрепления возможностей реагирования Альянса на кризисы.