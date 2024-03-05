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Для защиты от угроз со стороны РФ. В Албании открылась первая база НАТО

Вторник 05 марта 2024 01:18
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Для защиты от угроз со стороны РФ. В Албании открылась первая база НАТО Фото: в Албании открылась первая база НАТО (nato.int)
Автор: Константин Широкун

В Албании открылась первая база Североатлантического альянса. Авиабаза, расположенная в 80 км к югу от столицы Тираны, призвана защитить регион Западных Балкан от угроз со стороны России.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу НАТО.

"Это еще один элемент безопасности для нашего региона Западных Балкан, который, как мы хорошо знаем, не свободен от угроз и неоимперских амбиций Российской Федерации",- заявил премьер-министр Албании Эли Рама.

Он также сообщил, что первоначально на авиабазе будет размещено два вертолета Black Hawk и три ударных беспилотника Bayraktar. На церемонии открытия присутствовали президент Албании Байрам Бегай, премьер-министр Эди Рама, а также военное руководство Албании и НАТО.

Сообщается, что на модернизацию советской базы НАТО направило около 50 млн евро. Реконструкция объекта началась в 2019 году. За это время были отремонтированы взлетно-посадочные полосы, диспетчерская вышка, ангары и склады. По словам исполняющего обязанности пресс-секретаря НАТО Дилана Уайта, авиабаза будет служить важным узлом НАТО и укрепит присутствие альянса на Западных Балканах.

Для защиты от угроз со стороны РФ. В Албании открылась первая база НАТО

Учения НАТО

В первой половине 2024 года НАТО проводит серию учений под общим кодовым названием Steadfast Defender-24. Польша станет одной из принимающих стран и разместит на своей территории значительное количество солдат и техники союзников. В рамках Steadfast Defender-24 пройдут польские национальные учения с участием вооруженных сил других стран под названием Dragon-24.

Также вчера, 4 марта, на севере Финляндии, Швеции и Норвегии начались масштабные военные учения стран НАТО под названием Nordic Response 24, которые продлятся до 15 марта. Они проходят под руководством Норвегии. В них примут участие в общей сложности около 20 тысяч военнослужащих из 14 стран, а также более 50 кораблей, в том числе фрегаты и подводные лодки, а также более 100 истребителей, вертолетов и других летательных аппаратов.

Кроме того, в Средиземном море у берегов острова Сицилия утром 26 февраля стартовали морские учения стран НАТО под названием Dynamic Manta. Учения служат платформой для тестирования и укрепления возможностей реагирования Альянса на кризисы.

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