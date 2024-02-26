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Задіяли сім підводних човнів. У Європі розпочалися великі морські навчання НАТО

Понеділок 26 лютого 2024 04:30
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Задіяли сім підводних човнів. У Європі розпочалися великі морські навчання НАТО Фото: морські навчання НАТО Dynamic Manta стартують у Середземному морі (twitter.com/NATO_MARCOM)
Автор: Константин Широкун

У Середземному морі біля берегів Сицилії сьогодні вранці, 26 лютого, стартують морські навчання країн НАТО під назвою Dynamic Manta.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на Twitter Морського командування НАТО.

У щорічних морських навчаннях НАТО візьмуть участь військовослужбовці та кораблі Туреччини, Канади, Франції, Німеччини, Греції, Італії, Іспанії, Британії та США. У навчанні задіяно сім підводних човнів, кілька надводних кораблів, а також авіація країн-членів НАТО.

"Двотижневі навчання, в яких основна увага приділяється вдосконаленню можливостей протичовнової боротьби та підвищенню ефективності військово-морських завдань, наголошують на прихильності НАТО до зміцнення потенціалу колективної оборони та реагування на кризи в регіоні стратегічного значення", - йдеться в повідомленні Морського командування НАТО.

Зазначається, що Середземне море з його складною підводною топографією є ідеальним тлом для навчань.

Навчання Dynamic Manta також є платформою для тестування та зміцнення можливостей реагування Альянсу на кризи. Навчання під тактичним керівництвом контр-адмірала Паскуале Еспозіто повинні продемонструвати готовність НАТО захищати своїх членів від будь-якої загрози.

Навчання НАТО

У першій половині 2024 року НАТО проводить серію навчань під загальною кодовою назвою Steadfast Defender-24. Польща стане однією з країн, що приймають, і розмістить на своїй території значну кількість солдатів і техніки союзників.

У рамках Steadfast Defender-24 відбудуться польські національні навчання за участю збройних сил інших країн під назвою Dragon-24.

Також ми писали, що 9 лютого в Тихому океані стартували авіаційні навчання США та союзників, у яких візьмуть участь понад 80 літаків. Центром навчань став острів Гуам. В ході навчань, що тривали до 23 лютого, війська союзників взяли участь у тренуваннях медичної евакуації та навчаннях зі скидання особового складу та вантажів.

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