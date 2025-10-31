Для захисту України. ЄК може подати до суду одразу на три країни Євросоюзу

За даними джерел видання, Європейська комісія відмовилася виключити можливість вжиття правових заходів проти трьох країн, які зберігають свої односторонні заборони на імпорт українських товарів.

Польща, Угорщина та Словаччина відкрито ігнорують зусилля щодо перезавантаження торгівельних відносин після набрання чинності переглянутої торгівельної угоди з Києвом. Заборони, що стосуються українського зерна та іншої сільськогосподарської продукції, порушують правила єдиного ринку ЄС, які забороняють національні торгівельні бар'єри.

Така непокора підкреслює, наскільки політично напруженими стали торговельні відносини ЄС з Україною.

"Ми не бачимо жодних підстав для збереження цих національних заходів", – заявив заступник спікера Єврокомісії Улоф Гілл.

У електронному листі Гілл заявив, що виконавчий орган ЄС активізує свої контакти урядами трьох країн, які чинять економічний опір Україні.

Брюссель неохоче діяв з моменту запровадження заборон у 2023 році, сподіваючись, що оновлена ​​торговельна угода зробить їх зайвими. Чиновники, знайомі з переговорами, кажуть, що політика також відіграє певну роль. Судовий процес проти Польщі може загострити відносини з проєвропейським урядом Дональда Туска, тоді як виділення Угорщини та Словаччини виглядатиме як подвійні стандарти.

Що кажуть у Польщі, Словаччині та Угорщині

Міністерство сільського господарства Польщі повідомило, що обмеження уряду не скасовуються автоматично згідно з новою угодою з ЄС і залишаються чинними.

Відомо, що Будапешт також збереже свій захист на національному рівні. Міністр сільського господарства Угорщини Іштван Надь також звинуватив Брюссель у наданні пріоритету українським інтересам.

Його словацький колега Річард Такач назвав захисні заходи нової угоди "недостатньо сильними" для захисту місцевих виробників, припустивши, що Братислава наслідуватиме цей приклад.