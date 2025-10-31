Для защиты Украины. ЕК может подать в суд сразу на три страны Евросоюза

По данным источников издания, Европейская комиссия отказалась исключить возможность принятия правовых мер против трех стран, которые сохраняют свои односторонние запреты на импорт украинских товаров.

Польша, Венгрия и Словакия открыто игнорируют усилия по перезагрузке торговых отношений после вступления в силу пересмотренного торгового соглашения с Киевом. Запреты, касающиеся украинского зерна и другой сельскохозяйственной продукции, нарушают правила единого рынка ЕС, которые запрещают национальные торговые барьеры.

Такое неповиновение подчеркивает, насколько политически напряженными стали торговые отношения ЕС с Украиной.

"Мы не видим никаких оснований для сохранения этих национальных мер", - заявил заместитель спикера Еврокомиссии Улоф Гилл.

В электронном письме Гилл заявил, что исполнительный орган ЕС активизирует свои контакты с правительствами трех стран, которые оказывают экономическое сопротивление Украине.

Брюссель неохотно действовал с момента введения запретов в 2023 году, надеясь, что обновленное торговое соглашение сделает их лишними. Чиновники, знакомые с переговорами, говорят, что политика также играет определенную роль. Судебный процесс против Польши может обострить отношения с проевропейским правительством Дональда Туска, тогда как выделение Венгрии и Словакии будет выглядеть как двойные стандарты.

Что говорят в Польше, Словакии и Венгрии

Министерство сельского хозяйства Польши сообщило, что ограничения правительства не отменяются автоматически в соответствии с новым соглашением с ЕС и остаются в силе.

Известно, что Будапешт также сохранит свою защиту на национальном уровне. Министр сельского хозяйства Венгрии Иштван Надь также обвинил Брюссель в предоставлении приоритета украинским интересам.

Его словацкий коллега Ричард Такач назвал защитные меры нового соглашения "недостаточно сильными" для защиты местных производителей, предположив, что Братислава последует этому примеру.