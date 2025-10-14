Україна та ЄС схвалили рішення щодо оновлених умов торгівлі

Фото: у 2028 році відбудеться наступний перегляд умов доступу на ринок ЄС (Getty Images)

Україна та Євросоюз сьогодні, 14 жовтня, схвалили рішення щодо скасування частини тарифів та збільшення квот на експорт української аграрної продукції до ЄС.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на допис віцепремʼєр-міністра з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Тараса Качки в Facebook.

Рішення Комітету асоціації у торговельному складі набере чинності через 15 днів (29 жовтня). Воно було ухвалено після того, як Рада Євросоюзу напередодні прийняла умови нової торговельної угоди з Україною. "Українські експортери матимуть можливість скористатися новим торгівельним режимом вже цього року. Рішення є двостороннім і діє безстроково", - зазначив Качка. За його словами, наступний перегляд у бік збільшення доступу на європейський ринок відбудеться у 2028 році.