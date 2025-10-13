ua en ru
Пн, 13 жовтня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Суспільство Освіта Гроші Зміни
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Життя » Суспільство

ЄС дав "зелене світло" українським товарам: що тепер можна експортувати без мит

Понеділок 13 жовтня 2025 16:59
UA EN RU
ЄС дав "зелене світло" українським товарам: що тепер можна експортувати без мит Фото: Україна зможе експортувати до ЄС більше товарів без мит (Getty Images)
Автор: Тетяна Веремєєва

Рада ЄС схвалила рішення щодо зменшення або скасування мит на низку українських агропродовольчих товарів. Йдеться про молочну продукцію, свіжі фрукти й овочі, м’ясо та м’ясні вироби.

Про це розповідає РБК-Україна із посиланням на повідомлення на сайті Ради ЄС.

Що означають зміни

У повідомленні йдеться, що цей крок є частиною оновлення Поглибленої та всеохоплюючої зони вільної торгівлі (DCFTA) між Україною та ЄС, попередню домовленість щодо якої сторони досягли 30 червня 2025 року. Мета - створення довгострокових і передбачуваних торговельних умов у межах процесу вступу України до Євросоюзу.

"Сьогоднішнє рішення підтверджує непохитну підтримку України. Ми допомагаємо військово й фінансово, але також повинні підтримувати через лібералізацію торгівлі. Це зміцнить економічну стабільність та інтеграцію України з ЄС", - заявив міністр закордонних справ Данії Ларс Льокке Расмуссен.

Рішення дозволить розширити торгівлю між Україною та Євросоюзом, але водночас передбачає поступове наближення українського виробництва до європейських стандартів у сфері добробуту тварин, використання пестицидів і ветеринарних препаратів.

Для яких товарів ринок ЄС залишається обмеженим

Для захисту європейських агросекторів створюється механізм запобіжних заходів, який можна активувати у випадку ринкових коливань.

При цьому для найчутливіших товарів - цукру, птиці, яєць, пшениці, кукурудзи та меду - доступ на ринок ЄС залишиться обмеженим і поступовим, тоді як повна лібералізація очікується лише для несуттєвих категорій, зокрема молочної продукції.

Після ухвалення рішення Радою ЄС його затвердить Спільний комітет Україна-ЄС у торговельній конфігурації. Це стане частиною перегляду торговельних умов, який має прискорити та розширити скасування мит у двосторонній торгівлі.

Зазначимо, угоду про асоціацію між Україною та ЄС підписано у 2014 році, а з 2017 року вона діє в повному обсязі. Її економічна частина - DCFTA - передбачає модернізацію української економіки та розширення торгівлі з ЄС. Після початку повномасштабного вторгнення Росії ЄС запровадив для України тимчасові торговельні пільги, які діяли до 6 червня 2025 року.

Нагадаємо, з 6 червня 2025 року припинив дію торговий "безвіз" між Україною та ЄС, який три роки дозволяв експортувати агропродукцію без мит і квот. ЄС переходить до нової системи - квотування, яка тимчасово обмежить обсяги експорту українських товарів. Україна веде переговори з Єврокомісією про нові правила торгівлі та шукає альтернативні ринки збуту, зокрема в Азії, Африці та на Балканах.

Також ми розповідали, що Єврокомісія у червні нинішнього року завершила переговори з Україною щодо оновлення угоди про зону вільної торгівлі (DCFTA). Нові умови передбачають ширший доступ українських товарів до ринку ЄС в обмін на поступове впровадження євростандартів до 2028 року.

Читайте РБК-Україна в Google News
Євросоюз Агропромисловий комплекс Україна
Новини
У Зеленського озвучили головну мету візиту української делегації до США
У Зеленського озвучили головну мету візиту української делегації до США
Аналітика
"Томагавки" від Трампа. Чи передадуть США ракети Україні і що це змінить
Дмитро Левицькийкореспондент РБК-Україна "Томагавки" від Трампа. Чи передадуть США ракети Україні і що це змінить