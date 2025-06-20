"Захист України" після фронту? Як ветерану стати вчителем і що для цього потрібно

Нещодавно Міністерство у справах ветеранів та Міністерство освіти й науки України розробили методичні рекомендації для працевлаштування ветеранів війни - як вчителів предмета "Захист України".
Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на прес-службу МОН.
Згідно з інформацією міністерства, розроблені методичні рекомендації:
Керівникам шкіл в Україні надано, зокрема, рекомендації щодо заходів, які допоможуть ветеранам:
Громадянам розповіли, що для того, аби ветеранам стати вчителями, необхідно:
Серед загальних кваліфікаційних вимог до ветеранів війни, які претендують на посаду вчителя (викладача) навчального предмета "Захист України", у методичних рекомендаціях згадуються, зокрема такі:
Доцільним вважається також володіння актуальними знаннями та практичними навичками з:
При цьому статус ветерана війни - учасника бойових дій (УБД) або ж особи з інвалідністю внаслідок війни (ОІВВ) - визначається як додаткова перевага (при розгляді кандидатури на посаду вчителя).
"З огляду на можливість передачі здобувачам освіти унікального практичного досвіду та формування патріотизму на основі особистого прикладу", - пояснюється у методичних рекомендаціях.
Насамкінець у МОН розповіли, що зараз предмет "Захист України" проходить масштабну модернізацію - оновлюється зміст, який;
Зазначається, що нині по всій Україні вже працюють 963 спеціально сформованих осередки, на облаштування яких виділено 1,6 млрд гривень.
Ще 100 млн гривень спрямовано на професійний розвиток учителів.
Уточнюється, що до розроблення нової програми було залучено фахівців із низки авторитетних організацій, зокрема:
"Програму зосереджено на практичних навичках для життя як у мирний час, так і в умовах війни", - підсумували в МОН.
Нагадаємо, 14 травня 2025 року заступниця керівника Офісу президента Ірина Верещук повідомила, що в кожній школі України повинен бути ветеран або ветеранка.
Таке нововведення, на її думку, дасть країні майбутнє, адже в межах викладання курсу "Захист України" у закладах загальної середньої освіти, "краще за них ніхто не навчить дітей, що таке захищати свою державу".
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