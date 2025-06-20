"Захист України" після фронту? Як ветерану стати вчителем і що для цього потрібно

Про які методичні рекомендації йдеться

Згідно з інформацією міністерства, розроблені методичні рекомендації:

роз'яснюють процедуру працевлаштування ветеранів;

пропонують детальні інструкції для директорів закладів загальної середньої освіти по адаптації ветеранів війни.

Керівникам шкіл в Україні надано, зокрема, рекомендації щодо заходів, які допоможуть ветеранам:

успішно інтегруватися в освітній процес;

ефективно використати унікальний досвід для навчання молоді.

Як ветерани можуть стати вчителями: алгоритм дій

Громадянам розповіли, що для того, аби ветеранам стати вчителями, необхідно:

знайти вакансію через сайти департаментів / управлінь освіти, шкіл або порталів вакансій;

мати будь-яку вищу освіту або відповідну професійну кваліфікацію;

подати необхідні документи (паспорт, реєстраційний номер облікової картки платника податків, диплом, трудову книжку, медичну довідку);

пройти співбесіду з директором школи;

оформити трудовий договір;

пройти підвищення кваліфікації (за державний кошт).

Хто з ветеранів може стати вчителем: основні вимоги

Серед загальних кваліфікаційних вимог до ветеранів війни, які претендують на посаду вчителя (викладача) навчального предмета "Захист України", у методичних рекомендаціях згадуються, зокрема такі:

наявність вищої освіти та/або відповідної професійної кваліфікації;

вільне володіння державною мовою, що підтверджується відповідними документами згідно з чинним законодавством;

високі моральні якості;

психічний стан здоров'я, що дозволяє виконувати професійні обов'язки, підтверджений результатами обов'язкового медичного огляду.

Доцільним вважається також володіння актуальними знаннями та практичними навичками з:

тактичної медицини та домедичної допомоги (включаючи поведінку в умовах бойових дій);

основ військової справи, тактики, топографії;

будови та безпечного поводження зі зброєю (у навчальних цілях);

цивільного захисту та безпеки життєдіяльності;

основ мінної безпеки;

організації та проведення практичних занять із дотриманням усіх норм безпеки (включаючи відпрацювання навичок домедичної допомоги, елементів стройової підготовки, поводження з навчально-тренувальними засобами й макетами зброї).

При цьому статус ветерана війни - учасника бойових дій (УБД) або ж особи з інвалідністю внаслідок війни (ОІВВ) - визначається як додаткова перевага (при розгляді кандидатури на посаду вчителя).

"З огляду на можливість передачі здобувачам освіти унікального практичного досвіду та формування патріотизму на основі особистого прикладу", - пояснюється у методичних рекомендаціях.

Модернізація предмета "Захист України"

Насамкінець у МОН розповіли, що зараз предмет "Захист України" проходить масштабну модернізацію - оновлюється зміст, який;

стає більш практичним;

стає більш сучасним;

відповідає реаліям сьогодення.

Зазначається, що нині по всій Україні вже працюють 963 спеціально сформованих осередки, на облаштування яких виділено 1,6 млрд гривень.

Ще 100 млн гривень спрямовано на професійний розвиток учителів.

Уточнюється, що до розроблення нової програми було залучено фахівців із низки авторитетних організацій, зокрема:

Victory Drones;

Військової школи "Боривітер";

12-ї бригади спеціального призначення НГУ "Азов";

Демократичної школи "Майбутні";

волонтерського об'єднання "Солом'янські котики";

медичного батальйону "Госпітальєри" та ін.

"Програму зосереджено на практичних навичках для життя як у мирний час, так і в умовах війни", - підсумували в МОН.