МОН змінило правила щодо вивчення "Захисту України" у школах: про що мова

Оновлений предмет "Захист України" викладатимуть однаково для учнів й учениць, а також ділитимуть класи на групи до 15 осіб.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на Міністерство освіти і науки України (МОН).

МОН затвердило зміни до Порядку поділу класів на групи під час вивчення предмета "Захист України". Відтепер учнів 10–11 класів розподілятимуть на групи за кількістю осіб – від 8 до 15 у кожній, незалежно від статі.

Цьому передувало ухвалення Закону № 3724-IX, який скасував гендерний поділ під час викладання предмета. Відтепер і хлопці, і дівчата матимуть рівні можливості для опанування базових навичок самозахисту, життя та формування оборонної свідомості.

Від гендерного поділу мають відмовитися усі

У рамках всеукраїнського педагогічного експерименту, впродовж 2024–2026 років запроваджується модельна навчальна програма "Захист України". Заклади освіти, які продовжують викладати за старою програмою, також повинні відмовитися від гендерного поділу груп.

Оновлена програма складається з 10 модулів, орієнтованих на розвиток практичних навичок. До них входять домедична допомога, управління безпілотниками, тактична медицина, радіозв’язок та інші сучасні технології, актуальні в умовах воєнного часу. Крім того, програма сприятиме розвитку емоційної стійкості та вмінню діяти в екстремальних ситуаціях.

З 2027 року програма стане основою для профільного вивчення, що дозволить учням обирати окремі модулі для поглибленого навчання.

Новий формат навчання в осередках

Замість традиційних 45-хвилинних уроків раз на тиждень, оновлена програма передбачає проведення занять протягом цілого дня раз на місяць. Для цього в громадах створюються спеціальні навчальні осередки, що об'єднають учнів із кількох шкіл.

На реалізацію цього проєкту держава виділила субвенцію в розмірі 1,74 млрд грн, з яких 1,64 млрд грн спрямовано на оснащення навчальних осередків, а 100 млн грн – на професійний розвиток учителів. Громади вже закуповують симулятори для управління дронами, навчальні тири та інші інтерактивні засоби для якісного практичного навчання.