"Защита Украины" после фронта? Как ветерану стать учителем и что для этого нужно

Недавно Министерство по делам ветеранов и Министерство образования и науки Украины разработали методические рекомендации для трудоустройства ветеранов войны - как учителей предмета "Защита Украины".
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу МОН.
Согласно информации министерства, разработанные методические рекомендации:
Руководителям школ в Украине предоставлены, в частности, рекомендации по мероприятиям, которые помогут ветеранам:
Гражданам рассказали, что для того, чтобы ветеранам стать учителями, необходимо:
Среди общих квалификационных требований к ветеранам войны, претендующим на должность учителя (преподавателя) учебного предмета "Защита Украины", в методических рекомендациях упоминаются, в частности, следующие:
Целесообразным считается также владение актуальными знаниями и практическими навыками по:
При этом статус ветерана войны - участника боевых действий (УБД) или же лица с инвалидностью вследствие войны (ЛИВВ) - определяется как дополнительное преимущество (при рассмотрении кандидатуры на должность учителя).
"Учитывая возможность передачи соискателям образования уникального практического опыта и формирования патриотизма на основе личного примера", - объясняется в методических рекомендациях.
В завершение в МОН рассказали, что сейчас предмет "Защита Украины" проходит масштабную модернизацию - обновляется содержание, которое;
Отмечается, что сейчас по всей Украине уже работают 963 специально сформированных центра, на обустройство которых выделено 1,6 млрд гривен.
Еще 100 млн гривен направлено на профессиональное развитие учителей.
Уточняется, что к разработке новой программы были привлечены специалисты из ряда авторитетных организаций, в частности:
"Программа сосредоточена на практических навыках для жизни как в мирное время, так и в условиях войны", - подытожили в МОН.
Напомним, 14 мая 2025 года заместитель руководителя Офиса президента Ирина Верещук сообщила, что в каждой школе Украины должен быть ветеран или ветеранка.
Такое нововведение, по ее мнению, даст стране будущее, ведь в рамках преподавания курса "Защита Украины" в учреждениях общего среднего образования, "лучше них никто не научит детей, что такое защищать свое государство".
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