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Як школам подати заявку на вивчення "Захисту України" по-новому: інструкція

Україна, Субота 13 липня 2024 10:30
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Як школам подати заявку на вивчення "Захисту України" по-новому: інструкція Як школам подати заявку на викладання "Захисту України" (фото: Getty Images)
Автор: Юлія Гаюк

Вивчення оновленого предмета "Захист України" буде відбуватися в спеціально сформованих осередках. Навчальний заклад може подати заявку, щоби цей осередок сформували саме на його базі.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Освіторію.

Як подати заявку на сформування осередку

Для початку варто розуміти, що здобуття шкільної освіти забезпечують громада та області, які є засновниками шкіл і профтехів. Вони повинні сформувати мережу осередків у школах, порадившись із директорами.

Області своєю чергою ухвалюють рішення про створення осередків у профтехах і коледжах, а також спеціалізованих школах.

Потрібно також заздалегідь подбати й про транспорт до осередків навчання, оскільки у багатьох громадах може виникнути така потреба. Тобто потрібно організувати шкільні автобусні маршрути та відповідний розклад занять.

Наступним кроком потрібно обрати приміщення. У положенні про розподіл коштів є вимога формувати осередки на базі шкіл, які увійдуть у перспективну мережу академічних ліцеїв.

Це повинні продумати представники громад. Загалом осередок для навчання можна облаштувати в будь-якому приміщенні, де є достатньо простору для навчання.

Після цього необхідно порахувати, скільки дітей можна розмістити у приміщенні одночасно та створити кошторис.

Документи та кошторис потрібно подати на затвердження ОВА. Там розглядають вашу заяву та всі необхідні умови для створення осередку.

Після цього відбувається затвердження, а кошти ділять між громадами. Тепер громада відтепер розпоряджається цими грошима й повинна закупити необхідне обладнання.

Облаштувати осередки коштом субвенції громади повинні до 1 жовтня 2024 року.

Як школам подати заявку на вивчення &quot;Захисту України&quot; по-новому: інструкція

Надання медичної допомоги також входить у план уроків "Захист України" (фото: Getty Images)

Що зміниться на уроках "Захисту України"

Основні оновлення предмета:

  • вчителі, які викладають "Захист України", отримають повну ставку. Ця дисципліна не буде додатковим навантаженням і займатиме 100% робочого часу профільних педагогів
  • деякі модулі будуть викладати співробітники військових вишів та інших спеціалізованих навчальних закладів
  • програма "Захисту України" єдина, немає стандартного та профільного рівнів. Серед модулів для вивчення, зокрема, такі: домедична допомога з елементами тактичної медицини, військові технології, зв'язок на полі бою, базові знання з топографії й тактики.
  • оновлена програма є гнучкою. Тобто якщо певні теми дітям сподобалися більше, вони можуть вивчати їх детальніше, а школа - створити додаткові курси.
  • перехід від уроків до тренінгів. Це означає, що уроки за місяць накопичуються (8 академічних годин), а потім учні приїжджають в осередок і вчаться там цілий день із перервами.
  • предмет викладають однаково й для хлопців, і для дівчат без поділу на статі

Раніше ми розповідали, де в Україні школи розпочнуть навчальний рік у серпні.

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