Як школам подати заявку на вивчення "Захисту України" по-новому: інструкція

Вивчення оновленого предмета "Захист України" буде відбуватися в спеціально сформованих осередках. Навчальний заклад може подати заявку, щоби цей осередок сформували саме на його базі.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Освіторію .

Як подати заявку на сформування осередку

Для початку варто розуміти, що здобуття шкільної освіти забезпечують громада та області, які є засновниками шкіл і профтехів. Вони повинні сформувати мережу осередків у школах, порадившись із директорами.

Області своєю чергою ухвалюють рішення про створення осередків у профтехах і коледжах, а також спеціалізованих школах.

Потрібно також заздалегідь подбати й про транспорт до осередків навчання, оскільки у багатьох громадах може виникнути така потреба. Тобто потрібно організувати шкільні автобусні маршрути та відповідний розклад занять.

Наступним кроком потрібно обрати приміщення. У положенні про розподіл коштів є вимога формувати осередки на базі шкіл, які увійдуть у перспективну мережу академічних ліцеїв.

Це повинні продумати представники громад. Загалом осередок для навчання можна облаштувати в будь-якому приміщенні, де є достатньо простору для навчання.

Після цього необхідно порахувати, скільки дітей можна розмістити у приміщенні одночасно та створити кошторис.

Документи та кошторис потрібно подати на затвердження ОВА. Там розглядають вашу заяву та всі необхідні умови для створення осередку.

Після цього відбувається затвердження, а кошти ділять між громадами. Тепер громада відтепер розпоряджається цими грошима й повинна закупити необхідне обладнання.

Облаштувати осередки коштом субвенції громади повинні до 1 жовтня 2024 року.

Надання медичної допомоги також входить у план уроків "Захист України" (фото: Getty Images)

Що зміниться на уроках "Захисту України"

Основні оновлення предмета: