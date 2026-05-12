Захист Єрмака про справу "Династія": сподіваємося, її закриють

Адвокат колишнього керівника ОП Андрія Єрмака сподівається, що гучну справу проти його клієнта закриють.
Як передає кореспондент РБК-Україна, про це Юрій Фомін заявив під час судового засідання.
Єрмак відмовився передчасно коментувати питання про те, чи зможе він внести заставу в розмірі 180 млн гривень у разі, якщо її все ж призначить суд.
З цього питання висловився і адвокат колишнього керівника ОП.
"Ми сподіваємося, що такого рішення суду не буде. Тому що ми чули, які фінансові можливості (у Єрмака - ред.). Ми (розраховуємо - ред.) на безумовне виправдання. На цій стадії ще рано, але ми сподіваємося, що ця справа буде закрита як така, в якій не буде складу злочину в діях Андрія Борисовича", - підкреслив Фомін.
Він назвав неприйнятним той факт, що деякі особи роблять свої аналізи і висновки щодо причетності до злочинів тих чи інших людей.
Нагадаємо, про підозру колишньому керівнику Офісу президента України Андрію Єрмаку повідомили вчора, 11 травня.
За версією правоохоронців, Єрмак, імовірно, є учасником схеми, у межах якої на будівництві елітної нерухомості під Києвом "відмивали" гроші.
У розслідуванні також фігурують колишній віцепрем'єр Олексій Чернишов і бізнесмен Тимур Міндіч, який раніше втік за кордон.
НАБУ і САП з'ясували, що Єрмак, Чернишов і Міндич організували будівництво елітного містечка "Династія" в селі Козин під Києвом. Для цього вони, за версією слідства, використовували гроші, отримані незаконним шляхом.
