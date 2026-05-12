Захист Єрмака про справу "Династія": сподіваємося, її закриють

19:23 12.05.2026 Вт
2 хв
Адвокат Єрмака назвав свої очікування від судового процесу
aimg Іван Носальський
Фото: Андрій Єрмак та його адвокат Юрій Фомін (РБК-Україна)

Адвокат колишнього керівника ОП Андрія Єрмака сподівається, що гучну справу проти його клієнта закриють.

Як передає кореспондент РБК-Україна, про це Юрій Фомін заявив під час судового засідання.

Читайте також: Суд обирає запобіжний захід Єрмаку: всі подробиці

Єрмак відмовився передчасно коментувати питання про те, чи зможе він внести заставу в розмірі 180 млн гривень у разі, якщо її все ж призначить суд.

З цього питання висловився і адвокат колишнього керівника ОП.

"Ми сподіваємося, що такого рішення суду не буде. Тому що ми чули, які фінансові можливості (у Єрмака - ред.). Ми (розраховуємо - ред.) на безумовне виправдання. На цій стадії ще рано, але ми сподіваємося, що ця справа буде закрита як така, в якій не буде складу злочину в діях Андрія Борисовича", - підкреслив Фомін.

Він назвав неприйнятним той факт, що деякі особи роблять свої аналізи і висновки щодо причетності до злочинів тих чи інших людей.

У чому підозрюють Єрмака

Нагадаємо, про підозру колишньому керівнику Офісу президента України Андрію Єрмаку повідомили вчора, 11 травня.

За версією правоохоронців, Єрмак, імовірно, є учасником схеми, у межах якої на будівництві елітної нерухомості під Києвом "відмивали" гроші.

У розслідуванні також фігурують колишній віцепрем'єр Олексій Чернишов і бізнесмен Тимур Міндіч, який раніше втік за кордон.

НАБУ і САП з'ясували, що Єрмак, Чернишов і Міндич організували будівництво елітного містечка "Династія" в селі Козин під Києвом. Для цього вони, за версією слідства, використовували гроші, отримані незаконним шляхом.

Детальніше про те, як на підозру Єрмаку реагують у світі, - в матеріалі РБК-Україна.

