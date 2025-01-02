Захисники знищили "гніздо" операторів дронів РФ на півдні України (відео)

Українські захисники знищили "гніздо" операторів російських дронів. Це сталося на півдні України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Сили оборони півдня України в Telegram.

Українські захисники спочатку виявили місце пуску російських дронів типу "Крило". Після цього воїни провели коригування вогню, а потім остаточно знищили "гніздо" російських операторів дронів.

На опублікованих кадрах зафіксована робота бійців 128 бригади ТрО "Дике Поле". Проте не уточнюється, на якому напрямку фронту була проведена операція.

Втрати російських військ

Генеральний штаб ЗСУ повідомив, що станом на 2 січня 2025 року втрати РФ складають понад 792 тисячі солдатів. Лише за останню добу українські воїни ліквідували 1370 окупантів.

Як зазначили у Міноборони, втрати Росії на фронті минулого року були рекордними. Москва втратила понад 430 тисяч окупантів, це чисельність майже 36 мотострілецьких дивізій.

При цьому у грудні 2024 року були зафіксовані найбільші втрати ворога у живій силі. Попередній антирекорд був у листопаді 2024 року.

Крім того, минулого року Сили оборони знищили та підбили 3 689 російських танків, це умовно 119 танкових батальйонів.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.