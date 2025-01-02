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Защитники уничтожили "гнездо" операторов дронов РФ на юге Украины (видео)

Украина, Четверг 02 января 2025 15:11
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Защитники уничтожили "гнездо" операторов дронов РФ на юге Украины (видео) Фото: Силы обороны уничтожили "гнездо" операторов дронов РФ (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

Украинские защитники уничтожили "гнездо" операторов российских дронов. Это произошло на юге Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Силы обороны юга Украины в Telegram.

На опубликованных кадрах зафиксирована работа бойцов 128 бригады ТрО "Дикое Поле". Однако не уточняется, на каком направлении фронта была проведена операция.

Украинские защитники сначала обнаружили место пуска российских дронов типа "Крыло". После этого воины провели корректировку огня, а затем окончательно уничтожили "гнездо" российских операторов дронов.

Потери российских войск

Генеральный штаб ВСУ сообщил, что по состоянию на 2 января 2025 года потери РФ составляют более 792 тысяч солдат. Только за последние сутки украинские воины ликвидировали 1370 оккупантов.

Как отметили в Минобороны, потери России на фронте в прошлом году были рекордными. Москва потеряла более 430 тысяч оккупантов, это численность почти 36 мотострелковых дивизий.

При этом в декабре 2024 года были зафиксированы наибольшие потери врага в живой силе. Предыдущий антирекорд был в ноябре 2024 года.

Кроме того, в прошлом году Силы обороны уничтожили и подбили 3 689 российских танков, это условно 119 танковых батальонов.

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