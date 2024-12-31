Україна повернула з полону захисника Маріуполя, чиї бабуся та брат загинули від атаки на Кривий Ріг

Вчора, 30 грудня, з російського полону повернувся захисник Маріуполя Микита Шаульський. Він дізнався, що його 12-річний брат Максим та бабуся загинули внаслідок російської атаки по Кривому Рогу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "United24" та " Суспільне Дніпро" .

Після звільнення з полону, Микита дізнався про важку втрату: у вересні 2024 року, внаслідок російської атаки по Кривому Рогу, загинули його 12-річний брат Максим і бабуся.

Втрата рідних

Батько Микити, Андрій Шаульський, поділився, що вони з дружиною їхали до сина, щоб зустріти його після довгих років у полоні. Микита був захоплений у полон ще 19 квітня 2022 року, після того, як оборона Маріуполя була зламана російськими військами.

Фото: Микита Шаульський (svoi.kr.ua)

Попри всі труднощі, родина тримала надію на повернення сина. Однак вони не встигли повідомити Микиту про загибель його молодшого брата і бабусі. Але Микита дізнався про трагедію з інтернету.

Як зазначив Андрій Шаульський, вони намагалися зберегти новину про втрату в таємниці, щоб передати її особисто. "Він просив телефон Максима і бабусі, але ми говорили, що зв’язку нема через перебої зі світлом", - розповів батько.

12-річний Максим був одним із тих, хто активно підтримував військовополонених. Він неодноразово брав участь в акціях на підтримку захисників і з нетерпінням чекав на повернення свого брата.