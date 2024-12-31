Украина вернула из плена защитника Мариуполя, чьи бабушка и брат погибли от атаки на Кривой Рог
Вчера, 30 декабря, из российского плена вернулся защитник Мариуполя Никита Шаульский. Он узнал, что его 12-летний брат Максим и бабушка погибли в результате российской атаки по Кривому Рогу.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "United24" и"Суспільне Дніпро".
После освобождения из плена, Никита узнал о тяжелой утрате: в сентябре 2024 года, в результате российской атаки по Кривому Рогу, погибли его 12-летний брат Максим и бабушка.
Потеря родных
Отец Никиты, Андрей Шаульский, поделился, что они с женой ехали к сыну, чтобы встретить его после долгих лет в плену. Никита был захвачен в плен еще 19 апреля 2022 года, после того, как оборона Мариуполя была сломлена российскими войсками.
Фото: Никита Шаульский (svoi.kr.ua)
Несмотря на все трудности, семья держала надежду на возвращение сына. Однако они не успели сообщить Никите о гибели его младшего брата и бабушки. Но Никита узнал о трагедии из интернета.
Как отметил Андрей Шаульский, они пытались сохранить новость о потере в тайне, чтобы передать ее лично. "Он просил телефон Максима и бабушки, но мы говорили, что связи нет из-за перебоев со светом", - рассказал отец.
12-летний Максим был одним из тех, кто активно поддерживал военнопленных. Он неоднократно участвовал в акциях в поддержку защитников и с нетерпением ждал возвращения своего брата.
Напомним, что во время обмена пленными в Украину вернулся морпех Роман Борщ, который провел более двух с половиной лет в российском плену.
Кроме того, в понедельник, 30 декабря, Украина вернула из российского плена еще 189 своих граждан. Это защитники "Азовстали" и Мариуполя, ЧАЭС, острова Змеиного, с разных направлений фронта.