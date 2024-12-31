Понад два роки у полоні. До України повернувся журналіст і морпіх Роман Борщ

Під час обміну полоненими до України повернувся морпіх Роман Борщ, який провів понад два з половиною роки у російському полоні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Військово-морські сили ЗСУ.

Під час вчорашнього обміну 30 грудня, до родини та побратимів повернувся Роман Борщ - морський піхотинець, журналіст і патріот України. Це стало результатом тривалої та наполегливої роботи українських переговорників.

Шлях від журналіста до морпіха

Роман Борщ розпочав свій професійний шлях як журналіст, працював прессекретарем молодіжної організації "Пласт" та був на посаді медіаменеджера Міністерства охорони здоров’я України. У 2018 році, у віці 22 років, він вирішив присвятити себе службі в армії й долучився до 503 Окремого батальйону морської піхоти.



Фото: Служба безпеки України

Після кількох років на фронті Роман звільнився наприкінці 2021 року. Однак із початком повномасштабного вторгнення Росії в Україну він повернувся до лав морської піхоти та продовжив службу разом із підрозділом, у якому воював раніше.

Понад два з половиною роки Роман провів у російському полоні. Його визволення стало можливим завдяки зусиллям української влади та міжнародної спільноти.

"Я дякую всім, хто причетний. Мені розповідали, що було зроблено дуже багато роботи. Ні на секунду не сумнівався, що повернуся, що в Україні не забули про мене та всіх інших хлопців. Ще раз дякую, і Слава Україні!" - зазначив Роман Борщ.