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Західні ЗМІ спростували заяву Росії про "численні жертви" ЗСУ в Краматорську

Фото: Західні ЗМІ спростували заяву Росії про "численні жертви" ЗСУ після удару по Краматорську (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

Жалюгідна Росія у звичній для неї манері заявила про "численні жертви" ЗСУ після її удару по нібито казармах в Краматорську. Однак західні ЗМІ спростували цю інформацію.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Sky News.

"Військові джерела Sky News у Донецьку спростували заяву Росії про удар по українській тимчасовій казармі", - пише видання.

Удар по Краматорську

Вночі 8 січня у Краматорську пролунали гучні вибухи. За словами голови Донецької ОВА Павла Кириленка, росіяни опівночі завдали сім ракетних ударів по території міста й ще два - по Костянтинівці.

Як відзначив Кириленко, коментуючи обстріли за добу, ворог бив на різних ділянках лінії фронту області й відносному тилу. Внаслідок обстрілу Краматорська, Костянтинівки, Курахового й Авдіївки відомо про одного загиблого й пораненого.

"Операція відплата"

"У відповідь на удар у перші хвилини січня по пункту тимчасової дислокації російських військовослужбовців у населеному пункті Макіївка реалізована "Операція відплати". Протягом доби було відкрито пункти тимчасової дислокації українських військовослужбовців у Краматорську", - написало Міністерство оборони Росії.

Як відзначили нікчеми, після удару по Краматорську вони нібито "знайшли" в будівлях гуртожитків училищ - №28 понад 700 військових ЗСУ і в гуртожитку №47 - понад 600.

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