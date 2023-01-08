Западные СМИ опровергли заявление России о "многочисленных жертвах" ВСУ в Краматорске

"Военные источники Sky News в Донецке опровергли заявление России об ударе по украинской временной казарме", - пишет издание.

Отмечается, что финский журналист Антий Куронен посетил место "российского удара". По его слова, это не было прямым попаданием.

"Россия утверждает, что она убила сотни украинских солдат во время ракетного удара по этой школе в Краматорске. Я нахожусь там, и мне немного странно, что здание даже не утеплено. Местные жители также не видели здесь утром ни одной кареты скорой помощи", - отметил журналист.

Он отметил, что слышал взрыв вечером и видел большую воронку от удара перед школой.

"Еще одна ракета упала напротив этих старых гаражей. Должен сказать, что на данный момент я больше доверяю собственным наблюдениям и заявлениям Украины, чем заявлениям Минобороны России о более 600 погибших украинских солдат".

Удар по Краматорску

Ночью 8 января в Краматорске раздались громкие взрывы. По словам главы Донецкой ОВА Павла Кириленко, россияне в полночь нанесли семь ракетных ударов по территории города и еще два - по Константиновке.

Как отметил Кириленко, комментируя обстрелы за сутки, враг бил на разных участках линии фронта области и относительном тылу. В результате обстрелов Краматорска, Константиновки, Курахового и Авдеевки известно об одном погибшем и раненом.

"Операция возмездие"

"В ответ на удар в первые минуты января по пункту временной дислокации российских военнослужащих в населенном пункте Макеевка реализована "Операция возмездие". В течение суток были открыты пункты временной дислокации украинских военнослужащих в Краматорске", - написало Министерство обороны России.

Как отметили ничтожества, после удара по Краматорску они якобы "нашли" в зданиях общежитий училищ - №28 более 700 военных ВСУ и в общежитии №47 - более 600.