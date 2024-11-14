США відкрили базу протиракетної оборони у Польщі

США відкрили нову базу протиракетної оборони (ПРО) на півночі Польщі, в місті Редзіково, недалеко від Балтійського узбережжя. Польський президент Анджей Дуда заявив, що ця подія підкреслює безпеку країни як члена НАТО, попри близькість до зони бойових дій в Україні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

"Сполучені Штати є гарантом безпеки Польщі", - зазначив Дуда, додавши, що постійна присутність американських військ на базі наголошує на тому, що Польща "не перебуває в російській сфері впливу", попри своє комуністичне минуле до 1989 року.

Відкриття бази відбулося на тлі побоювань деяких членів НАТО, викликаних перемогою Дональда Трампа на президентських виборах у США. Його заяви про те, що він не захищатиме країни, які недостатньо вкладають в оборону, викликали дискусії в альянсі.

Однак Польща, один із найбільших вкладників в оборону відносно розміру економіки, не бачить причин для занепокоєння. Президент Дуда наголошує на хороших відносинах із Трампом і прихильності Польщі зміцненню альянсу.

База в Редзіково є частиною більш масштабного протиракетного щита НАТО, "Іджіс Ешор", призначеного для перехоплення балістичних ракет малої та середньої дальності. Інші елементи щита включають базу в Румунії, есмінці США в іспанському порту Рота і радар у Туреччині.

Кремль назвав відкриття бази спробою стримати Росію і "загрозою" для її безпеки ще 2007 року, на етапі планування проєкту. НАТО, зі свого боку, наполягає, що щит має виключно оборонний характер.