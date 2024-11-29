Німеччина запропонувала перекинути системи Patriot до Польщі
Німеччина планує передислокувати системи протиповітряної оборони Patriot до Польщі на початку 2025 року. Установки будуть розгорнуті на термін до шести місяців для захисту ключового логістичного вузла, що забезпечує доставку матеріалів в Україну.
Про це заявив міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.
"Цим ми захистимо логістичний вузол у Польщі, який має центральне значення для доставки матеріалів в Україну", - сказав він.
Польський міністр оборони Владислав Косиняк-Камиш привітав це рішення, підкресливши його важливість для безпеки регіону.
Раніше Німеччина вже розміщувала три підрозділи Patriot і 300 військовослужбовців у Польщі з січня по листопад 2023 року. Вони базувалися в місті Замосць, поблизу кордону з Україною, для захисту залізничного сполучення, через яке здійснюється допомога Україні.
Рішення про розгортання Patriot ухвалили після інциденту в листопаді 2022 року, коли шалена ракета вразила польське село Пшеводув, викликавши побоювання про можливе розширення війни на територію НАТО.
Польща активно нарощує озброєння на тлі вторгнення Росії до України, закуповуючи військові системи різних країн.
Президент Польщі Анджей Дуда висловив готовність розмістити ядерну зброю НАТО на території країни.
Крім того, Дуда запропонував країнам-членам НАТО збільшити витрати на оборону з 2% до 3% ВВП.
Дуда вважає, що Росія незабаром може відновити свій військовий потенціал і напасти на країни НАТО вже в 2026 році.
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