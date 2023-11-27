Західні санкцій суттєво шкодять нафтовому сектору РФ, - Reuters

Зазначається, що проблеми загострилися, коли Індія, яка стала найбільшим покупцем морської нафти в Росії після втрати європейських клієнтів, у липні наполягла на оплаті в рупіях, і торговельна діяльність практично припинилася.

Російські постачальники нафти не можуть укладати угоди в індійських рупіях через неофіційні вказівки російського Центрального банку, тому що він не хоче приймати цю валюту.

"Одне джерело в російському банку заявило, що отримання доходів у неконвертованій валюті, що має невелику цінність за межами Індії, безглуздо. За словами іншого джерела, у Росії обмежені можливості витрачати рупії, оскільки її імпорт з Індії незначний", - йдеться в матеріалі.

Проблеми будуть лише посилюватися

Приблизно в середині серпня дві великі російські нафтові компанії пригрозили переспрямувати приблизно дванадцять танкерів, що прямували до Індії, в інші пункти призначення.

Як тимчасове розв'язання проблеми, пов'язаної з індійськими угодами, вантажі було оплачено поєднанням китайського юаня і гонконзького долара.

Reuters пише, що проблеми посилюватимуться в міру посилення контролю над торгівлею. Вашингтон нещодавно ввів перші за останні тижні санкції проти власників танкерів, які перевозять російську нафту за ціною, вищою за західну цінову межу.

Санкції США проти російської нафтової галузі

Міністр фінансів США Джанет Єллен нещодавно заявила, що Вашингтон готується вжити жорстких заходів за порушення встановленої цінової стелі на нафту.

За інформацією Reuters, Міністерство фінансів США запросило судноплавні компанії з 30 країн інформацію приблизно про сотню суден, підозрюваних у транспортуванні російської нафти з перевищенням цінової стелі.

Нещодавно Reuters писало, що ціна основного російського експортного сорту нафти Urals повернулася до встановленого країнами G7 санкційного рівня 60 доларів за барель.