Западные санкций существенно вредят нефтяному сектору РФ, - Reuters

Отмечается, что проблемы обострились, когда Индия, которая стала крупнейшим покупателем морской нефти в России после потери европейских клиентов, в июле настояла на оплате в рупиях, и торговая деятельность практически прекратилась.

Российские поставщики нефти не могут заключать сделки в индийских рупиях из-за неофициальных указаний российского Центрального банка, потому что он не хочет принимать эту валюту.

"Один источник в российском банке заявил, что получение доходов в неконвертируемой валюте, имеющей небольшую ценность за пределами Индии, бессмысленно. По словам другого источника, у России ограниченные возможности тратить рупии, поскольку ее импорт из Индии незначителен", - говорится в материале.

Проблемы будут только усугубляться

Примерно в середине августа две крупные российские нефтяные компании пригрозили перенаправить примерно двенадцать танкеров, направлявшихся в Индию, в другие пункты назначения.

В качестве временного решения проблемы, связанной с индийскими соглашениями, грузы были оплачены сочетанием китайского юаня и гонконгского доллара.

Reuters пишет, что проблемы будут усиливаться по мере ужесточения контроля над торговлей. Вашингтон недавно ввел первые за последние недели санкции против владельцев танкеров, которые перевозят российскую нефть по цене выше западного ценового предела.

Санкции США против российской нефтяной отрасли

Министр финансов США Джанет Йеллен недавно заявила, что Вашингтон готовится принять жесткие меры по нарушению установленного ценового потолка на нефть.

По информации Reuters, Министерство финансов США запросило судоходные компании из 30 стран информацию примерно о сотне судов, подозреваемых в транспортировке российской нефти с превышением ценового потолка.

Недавно Reuters писало, что цена основного российского экспортного сорта нефти Urals вернулась в установленный странами G7 санкционный уровень 60 долларов за баррель.