Мирний план США Графіки відключення світла Війна в Україні

Західні розвідки помітили тривожний сигнал для РФ: що відбувається з російською армією

20:36 12.03.2026 Чт
2 хв
Російська армія попри збільшення виробництва дронів та ракет несподівано деградує
aimg Антон Корж
Ілюстративне фото: російські війська потроху деградують (Getty Images)

Армія Російської Федерації увійшла в етап деградації, на який не здатне вплинути навіть стрімке нарощування виробництва ракет та ударних безпілотників.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram керівника Центру протидії дезінформації (ЦПД) при РНБО Андрія Коваленка.

Читайте також: Удар по заводу "Іскандерів": у Генштабі розкрили, куди прилетіли "Фламінго"

За словами Коваленка, західні військові аналітики, посилаючись на дані розвідок, фіксують початок етапу деградації російського війська. Цей процес є комплексним і стосується загальної якості армії окупантів.

Примітно, що посилення військово-промислового комплексу РФ, зокрема виробництво нових ракет та БПЛА, не може зупинити цей занепад. Хоча кількість озброєння зростає, загальний стан армії, її спроможності та якісні показники продовжують погіршуватися.

При цьому раніше низка західних експертів зазначала, що РФ стикається з серйозними проблемами через дефіцит досвідчених молодших офіцерів та зношеність важкої бронетехніки. Попри перехід економіки на «військові рейки», технологічний розрив між російським озброєнням та сучасними західними зразками продовжує збільшуватися.

Зазначимо, що Сили оборони України 10 березня завдали удару по військовому заводу росіян у Брянську. Ціллю атаки став завод "Кремній", де росіяни виробляють важливі для ракет компоненти.

До цього, 20 лютого українські воїни завдали удару по Воткинському заводу. Як стало відомо пізніше, для атаки вони використовували ракети українського виробництва "Фламінго".

