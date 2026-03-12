Западные разведки заметили тревожный сигнал для РФ: что происходит с российской армией

По словам Коваленко, западные военные аналитики, ссылаясь на данные разведок, фиксируют начало этапа деградации российского войска. Этот процесс является комплексным и касается общего качества армии оккупантов.

Примечательно, что усиление военно-промышленного комплекса РФ, в частности производство новых ракет и БПЛА, не может остановить этот упадок. Хотя количество вооружения растет, общее состояние армии, ее способности и качественные показатели продолжают ухудшаться.

При этом ранее ряд западных экспертов отмечали, что РФ сталкивается с серьезными проблемами из-за дефицита опытных младших офицеров и изношенности тяжелой бронетехники. Несмотря на переход экономики на "военные рельсы", технологический разрыв между российским вооружением и современными западными образцами продолжает увеличиваться.