RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Развлечения
+
-

Развлечения
Шоу бизнес
Советы
Гороскопы
Праздники
Интересное
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психология
Еда
Путешествия
Здоровая жизнь
Мода и красота
Мирный план США Графики отключения света Война в Украине

Западные разведки заметили тревожный сигнал для РФ: что происходит с российской армией

20:36 12.03.2026 Чт
2 мин
Российская армия несмотря на увеличение производства дронов и ракет неожиданно деградирует
aimg Антон Корж
Иллюстративное фото: российские войска понемногу деградируют (Getty Images)

Армия Российской Федерации вошла в этап деградации, на который не способно повлиять даже стремительное наращивание производства ракет и ударных беспилотников.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram руководителя Центра противодействия дезинформации (ЦПД) при СНБО Андрея Коваленко.

Читайте также: Удар по заводу "Искандеров": в Генштабе раскрыли, куда прилетели "Фламинго"

По словам Коваленко, западные военные аналитики, ссылаясь на данные разведок, фиксируют начало этапа деградации российского войска. Этот процесс является комплексным и касается общего качества армии оккупантов.

Примечательно, что усиление военно-промышленного комплекса РФ, в частности производство новых ракет и БПЛА, не может остановить этот упадок. Хотя количество вооружения растет, общее состояние армии, ее способности и качественные показатели продолжают ухудшаться.

При этом ранее ряд западных экспертов отмечали, что РФ сталкивается с серьезными проблемами из-за дефицита опытных младших офицеров и изношенности тяжелой бронетехники. Несмотря на переход экономики на "военные рельсы", технологический разрыв между российским вооружением и современными западными образцами продолжает увеличиваться.

Отметим, что Силы обороны Украины 10 марта нанесли удар по военному заводу россиян в Брянске. Целью атаки стал завод "Кремний", где россияне производят важные для ракет компоненты.

До этого, 20 февраля украинские воины нанесли удар по Воткинскому заводу. Как стало известно позже, для атаки они использовали ракеты украинского производства "Фламинго".

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
Война в УкраинеРоссийская ФедерацияВС РФ