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Західні посольства не евакуюватимуться з Києва

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Понеділок 10 жовтня 2022 15:07
Західні посольства не евакуюватимуться з Києва Фото: західні посольства не евакуюватимуться з Києва (Getty Images)
Автор: Мілан Лєліч, Єлизавета Драбкіна

Посольства країн західних партнерів України не планують евакуюватись із Києва через масовані удари росіян по мирних містах.

Про це РБК-Україна сказали двоє співрозмовників у дипломатичних колах, які представляють дві найбільші західні країни.

Зокрема, посольство США у Києві продовжує свою роботу.

"Посольство відкрите і ми продовжуємо працювати. Ми тут для підтримки України", - сказав спікер американського посольства Люк Мейнзен.

Нагадаємо, сьогодні вранці окупанти завдали масованих ракетних ударів по Києву та ряду міст України. Внаслідок ударів багато загиблих та постраждалих.

У зв'язку з цим посольство США у Києві закликало американців виїхати з України, коли це буде безпечно.

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