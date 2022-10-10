Западные посольства не будут эвакуироваться из Киева

Посольства стран западных партнеров Украины не планируют эвакуироваться из Киева из-за масссированных ударов россиян по мирным городам.

Об этом РБК-Украина сказали два собеседника в дипломатических кругах, представляющие две крупнейшие западные страны.

"Посольство открыто и мы продолжаем работать. Мы здесь для поддержки Украины", - сказал РБК-Украина спикер американского посольства Люк Мейнзен.

В частности, посольство США в Киеве продолжает свою работу.

Напомним, сегодня утром оккупанты нанесли массированные ракетные удары по Киеву и ряду городов Украины. В результате ударов много погибших и пострадавших.

В связи с этим посольство США в Киеве призвало американцев выехать из Украины, когда это будет безопасно.

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