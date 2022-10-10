На фоні ударів РФ. США закликають своїх громадян терміново залишити Україну

Посольство США у Києві закликає американців виїхати з України, коли це буде безпечно. Такий заклик було зроблено через масовані російські атаки по Україні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter американського посольства.

"Удари Росії по Україні, що продовжуються, становлять пряму загрозу цивільному населенню і цивільній інфраструктурі. Посольство закликає громадян США сховатися на місці і залишити Україну зараз, використовуючи приватні варіанти наземного транспорту, коли це буде безпечно", - йдеться в повідомленні.

Там зазначають, що ситуація з безпекою на всій території України є вкрай нестабільною, і умови можуть погіршитися без попередження.

" Громадяни США повинні зберігати пильність і робити відповідні кроки для підвищення своєї поінформованості про безпеку", - зазначили у посольстві.

Ситуація в Україні

З самого ранку 10 жовтня російські війська розпочали масований обстріл території України. Ворожі ракети вдарили по багатьох містах, у тому числі по Києву, Львову, Хмельницькому, Тернопільщині та Житомиру.

За даними спікера командування Повітряних сил ЗСУ Юрія Ігната, росіяни вже випустили по Україні 83 ракети. Збити вдалося близько половини з них.

При цьому в результаті ударів було пошкоджено 11 важливих об'єктів інфраструктури.

Крім того, на тлі обстрілу президент України Володимир Зеленський закликав західних союзників терміново зібрати засідання країн G7 ("Великої сімки"). Сторони обговорять масований обстріл України.