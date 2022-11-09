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Британія надасть ЗСУ додатковий пакет зимового спорядження, - прем'єр-міністр

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Середа 09 листопада 2022 12:52
Британія надасть ЗСУ додатковий пакет зимового спорядження, - прем'єр-міністр Фото: Ріші Сунак, прем'єр-міністр Британія (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

Прем'єр-міністр Великої Британії Ріші Сунак заявив про важливу поставку зимового спорядження для Збройних Сил України.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на пресслужбу урядового сайту Британії.

"Ми повинні продовжувати підтримувати український народ у його опорі жорстокості Путіна. Я радий, що передане Британією обмундирування забезпечить теплом і безпекою українських військовослужбовців, які зіткнулися з небезпечною зимою в боротьбі за свою країну", - заявив прем'єр.

Очікується, що Британія відправить більше 25 тисяч комплектів одягу для екстремально холодної погоди. Також комплекти йдуть на додаток до більше ніж 7 тисяч комплектів звичайного одягу для холодної погоди, які були роздані в рамках операції "Інтерфлекс"

Також цієї середи Сунак зустрінеться з генсеком НАТО Єнсом Столтенбергом, аби обговорити безпеку та стримування в євроатлантичному регіоні. Сторони порушать питання щодо війни на території України й майбутньої підтримки Києва.

"НАТО є наріжним каменем нашої безпеки і безпеки наших союзників. Поки війна в Україні продовжує вирувати, ми не повинні сприймати мир вдома як належне. Я рішуче налаштований на те, що Велика Британія буде основою НАТО впродовж наступних поколінь. Але для того, щоб протистояти майбутнім викликам, ми повинні розвиватися як Альянс, щоб відповідати і випереджати загрози з боку наших супротивників", - додав Сунак.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що, згідно з даними видання Radio Free Asia, КНДР тим часом також почала шити зимову форму для російських військових.

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