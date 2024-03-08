Захід зібрав кошти на закупівлю 300 тисяч снарядів для України, - прем'єр Чехії

"Велике спасибі всім країнам, які вже приєдналися до чеської ініціативи щодо закупівлі боєприпасів для України. Нам вдалося зібрати достатньо грошей, щоб закупити першу партію із 300 тисяч артилерійських снарядів. Однак наша мета - дати набагато більше!" - написав він.

За його словами, попри це, допомога Україні на цьому не закінчується.

"Ми продовжуємо шукати партнерів, щоби продовжувати підтримувати Україну в її сміливій боротьбі проти російського агресора", - констатував Фіала.

Про що йдеться?

В середині лютого 2024 року президент Чехії Петр Павел заявив, що Чехія знайшла для України 800 тисяч артилерійських снарядів калібру 155 та 122 міліметрів. До збору, ініційованого Чеською Республікою, приєднаються ще 18 країн. Зокрема, до списку увійшла і Латвія.

При цьому, нещодавно видання Bloomberg писало, що союзники України виділили майже всі необхідні кошти для закупівлі 800 тисяч артилерійських снарядів у рамках ініціативи Чехії.

Нагадаємо, у березні 2023 року міністри оборони та закордонних справ ЄС погодили план із спільної закупівлі боєприпасів. Він передбачає надання Україні 1 млн снарядів протягом наступних 12 місяців. Зокрема, мова йшла про сім країн. Але вже в листопаді ЄС поінформував членів, що навряд чи зможе передати Україні обіцяний 1 млн артснарядів. Цей план повинні виконати до березня 2024 року.

Водночас наприкінці січня 2024 року Bloomberg писав, що Європейський Союз не зможе надати обіцяний мільйон снарядів Україні до терміну, який раніше було зумовлено, 1 березня 2024 року. На цей час у країн ЄС набереться лише 600 тисяч боєприпасів. За словами єврокомісара з питань фінансів Йоханнеса Хана, ЄС зможе виробляти для України до 2 млн артилерійських боєприпасів щорічно з 2025 року.