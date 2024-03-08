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Запад собрал средства для закупки 300 тысяч снарядов для Украины, - премьер Чехии

Фото: премьер-министр Чехии Петр Фиала (Getty Images)
Автор: Наталия Гурковская

Западные партнеры, поддержавшие инициативу Чехии по закупке снарядов для Украины, уже собрали средства для преобретения 300 тысяч боеприпасов.

Об этом заявил премьер-министр Чехии Петр Фиала, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его Twitter (Х).

"Большое спасибо всем странам, которые уже присоединились к чешской инициативе по закупке боеприпасов для Украины. Нам удалось собрать достаточно денег, чтобы закупить первую партию из 300 тысяч артиллерийских снарядов. Однако наша цель - дать гораздо больше!" - написал он.

По его словам, несмотря на это, помощь Украине на этом не заканчивается.

"Мы продолжаем искать партнеров, чтобы продолжать поддерживать Украину в ее смелой борьбе против российского агрессора", - констатировал Фиала.

О чем идет речь?

В середине февраля 2024 года президент Чехии Петр Павел заявил, что Чехия нашла для Украины 800 тысяч артиллерийских снарядов калибра 155 и 122 миллиметров. К сбору, инициированному Чешской Республикой, присоединятся еще 18 стран. В частности, в список вошла и Латвия.

При этом недавно издание Bloomberg писало, что союзники Украины выделили почти все необходимые средства для закупки 800 тысяч артиллерийских снарядов в рамках инициативы Чехии.

Напомним, в марте 2023 года министры обороны и иностранных дел ЕС согласовали план по совместной закупке боеприпасов. Он предусматривает предоставление Украине 1 млн снарядов в течение следующих 12 месяцев. В частности, речь шла о семи странах. Но уже в ноябре ЕС проинформировал членов, что вряд ли сможет передать Украине обещанный 1 млн артснарядов. Этот план должны выполнить до марта 2024 года.

В тоже время в конце января 2024 года Bloomberg писал, что Европейский союз не сможет предоставить обещанный миллион снарядов Украине к условленному ранее сроку, 1 марта 2024 года. К этому времени у стран ЕС наберется только 600 тысяч боеприпасов. По словам еврокомиссара по вопросам финансов Йоханнеса Хана, ЕС сможет производить для Украины до 2 млн артиллерийских боеприпасов ежегодно с 2025 года.

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