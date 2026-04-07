"Закат Земли" и солнечное затмение: в NASA показали впечатляющие фото миссии "Артемида-2"

Североамериканское космическое агентство (NASA) опубликовало серию уникальных снимков, сделанных астронавтами миссии "Артемида-2" (Artemis II) во время семичасового наблюдения за поверхностью Луны.

Отмечается, что уникальные снимки были сделаны всеми четырьмя астронавтами - Ридом Вайзменом, Виктором Гловером, Кристиной Кох и Джереми Хансеном. Они стали первыми людьми за последние 50 лет, которые приблизились к спутнику.

В частности, астронавты зафиксировали явление под названием "закат Земли" - когда планета исчезала за горизонтом обратной стороны Луны. Это фото является своеобразным ответом легендарному "Восходу Земли" миссии "Аполлон-8" 1968 года.

Также астронавты стали первыми в истории, кто наблюдал солнечное затмение непосредственно с лунной орбиты. Им удалось увидеть поистине уникальное явление - Солнце полностью спряталось за диском Луны.

Астронавты описали это как темный лунный диск, окруженный сияющей солнечной короной. По словам Виктора Гловера, корона напоминала "гало вокруг всей Луны".

Кроме этого, во время пролета на расстоянии около 6500 км от поверхности, экипаж задокументировал детали ландшафта, которые ранее не видел человеческий глаз в таком ракурсе. Например, им впервые удалось воочию увидеть всю "темную" сторону Луны, включая бассейн Ориентале (кратер шириной 960 км).