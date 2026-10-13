Захід України під ударами. Експерт пояснив, чому тривоги почастішали і які цілі РФ

Росія посилила атаки на захід України, де повітряні тривоги останнім часом стали лунати все частіше. За ударами стоять конкретні цілі ворога, а почастішання атак може свідчити про зміну його тактики.

Про це у коментарі РБК-Україна розповів військовослужбовець ЗСУ та військово-політичний експерт Олександр Мусієнко.

Які цілі переслідує ворог, атакуючи захід України

За даними Повітряного командування "Захід", лише за вечір 12 жовтня та ніч 13-го в регіоні було збито 30 реактивних БПЛА.

Серед цілей російських атак на заході України - енергетична інфраструктура, транспортні шляхи, логістичні термінали, склади та промислові підприємства.

"Основні цілі, які переслідує ворог, завдаючи ударів по заходу, в першу чергу - це намагання перерізати транспортування електроенергії з атомних електростанцій до центральних та східних регіонів нашої держави, таким чином завдаючи ударів по підстанціях і відповідній енергетичній інфраструктурі", - пояснив Мусієнко.

Другою ціллю, за його словами, є логістика. Росіяни хочуть порушити залізничне та транспортне сполучення, а також б'ють по великих терміналах, складах і промислових підприємствах.

"Відтак ми можемо робити висновок, що атаки ворога спрямовані на те, щоби максимально виснажувати економічний потенціал нашої держави і спричиняти максимальні збитки для нашої економіки", - сказав експерт.

Є й інша мета, наголосив експерт.

"Крім того, це звичайно терор, це руйнування і намагання деморалізувати український тил", - додав він.

Мусієнко також розповів, яка частка російських атак припадає на захід України.

"Якщо ми подивимося, то все ж таки найбільша частка ударів - дві третини, орієнтовно, приходиться на регіони центральні, східні, південні, північні. Тобто десь приблизно одна третина - це атаки на захід", - уточнив він.

Реактивні дрони ускладнюють роботу ППО, підтвердив експерт.

"Ми на сьогоднішній день не маємо можливості на 100% збивати всі засоби повітряного нападу", - зазначив Мусієнко.

За його словами, основне навантаження зі збиття реактивних дронів лягає на Повітряні сили та авіацію.

"У нас покращився коефіцієнт, дещо зросла кількість збитих реактивних "Шахедів", але все рівно 20-25% орієнтовно або влучають, або завдають ударів, або падають уламки", - розповів він.

Окрім дронів, росіяни застосовують КАБи та ракети, але це, за словами експерта, більша проблема для інших регіонів.

"Гарантувати, що ми на 100% будемо все збивати, і нічого не буде прориватися на захід України, ми просто не можемо, тому що станом на зараз в тій ситуації, в якій ми є, об'єктивно нам просто не вистачає засобів", - наголосив Мусієнко.

Удари по заходу України: що відомо

Нагадаємо, 13 жовтня російський дрон влучив у корпус навчального закладу в центрі Рівного. Унаслідок цієї атаки виникла велика пожежа, а постраждалих уже 25, і ця кількість збільшується.

Як повідомляло РБК-Україна, також у ніч на 13 жовтня реактивні дрони атакували Львівську область.