У Рівному вже 20 поранених, є "важкі": у поліції показали фото та відео наслідків

У поліції показали наслідки удару дрона по університету в Рівному, де постраждало 20 людей.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Національну поліцію України.

У Рівненській ОВА заявили про влучання в корпус навчального закладу, а кількість постраждалих зростала.

Як повідомляло РБК-Україна, вранці 13 жовтня рф вдарила дроном по центру Рівного .

Приміщення зазнало значних руйнувань. Також пошкоджено автомобілі, які стояли поруч, мобільну кав'ярню та сусідні будівлі.

Наразі відомо про 20 поранених. Двоє з них перебувають у реанімації.

Сьогодні, 13 жовтня, РФ атакувала навчальний заклад в обласному центрі реактивним безпілотником.

Також ми писали, що в ніч на 13 жовтня реактивні дрони вдарили по селах і приватних будинках на Львівщині.

У селі Муроване згорів будинок уролога Юрія Маголи, лікаря Лікарні Святого Пантелеймона, а сам він вибрався з вогню через вікно.