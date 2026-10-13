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У Рівному вже 20 поранених, є "важкі": у поліції показали фото та відео наслідків

14:08 13.10.2026 Вт
1 хв
aimg Олена Чупровська
У Рівному вже 20 поранених, є "важкі": у поліції показали фото та відео наслідків Фото: наслідки обстрілу Рівного 13 жовтня (t.me/UA_National_Police)
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У поліції показали наслідки удару дрона по університету в Рівному, де постраждало 20 людей.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Національну поліцію України.

Сьогодні, 13 жовтня, РФ атакувала навчальний заклад в обласному центрі реактивним безпілотником.

Наразі відомо про 20 поранених. Двоє з них перебувають у реанімації.

Приміщення зазнало значних руйнувань. Також пошкоджено автомобілі, які стояли поруч, мобільну кав'ярню та сусідні будівлі.

Рятувальники ліквідували пожежу. Місце події охороняють поліцейські та нацгвардійці.

Вибухотехніки обстежують територію, щоб знайти небезпечні уламки.

Як повідомляло РБК-Україна, вранці 13 жовтня рф вдарила дроном по центру Рівного.

У Рівненській ОВА заявили про влучання в корпус навчального закладу, а кількість постраждалих зростала.

Також ми писали, що в ніч на 13 жовтня реактивні дрони вдарили по селах і приватних будинках на Львівщині.

У селі Муроване згорів будинок уролога Юрія Маголи, лікаря Лікарні Святого Пантелеймона, а сам він вибрався з вогню через вікно.

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