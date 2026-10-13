ua en ru
Вт, 13 октября Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Спорт Wave Styler Спецпроекты
Графики отключения света Энергетическое перемирие Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика Белая экономика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Спорт Футбол Баскетбол Теннис Бокс
Wave Инсайдер Стиль Велнес Культура Путешествия Вкус Звезды
Styler Люди Тренды Полезное Вкусно Гороскопы
Досье
Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » Война в Украине

Запад Украины под ударами. Эксперт объяснил, почему тревоги участились и каковы цели РФ

16:32 13.10.2026 Вт
3 мин
aimg Елена Чупровская aimg Мария Кучерявец aimg Александр Мусиенко Эксперт
Запад Украины под ударами. Эксперт объяснил, почему тревоги участились и каковы цели РФ Фото: последствия удара по Ровно 13 октября (facebook.com/dsns.rivne)
Понимай ситуацию на фронте из-за фактов, а не слухов с РБК-Украина в Google

Россия усилила атаки на запад Украины, где воздушные тревоги в последнее время стали раздаваться все чаще. За ударами стоят конкретные цели врага, а учащение атак может свидетельствовать об изменении его тактики.

Об этом в комментарии РБК-Украина рассказал военнослужащий ВСУ и военно-политический эксперт Александр Мусиенко.

Какие цели преследует враг, атакуя запад Украины

По данным Воздушного командования "Запад", только за вечер 12 октября и ночь 13-го в регионе было сбито 30 реактивных БПЛА.

Среди целей российских атак на западе Украины - энергетическая инфраструктура, транспортные пути, логистические терминалы, склады и промышленные предприятия.

"Основные цели, которые преследует враг, нанося удары по западу, в первую очередь - это попытка перерезать транспортировку электроэнергии из атомных электростанций в центральные и восточные регионы нашего государства, таким образом нанося удары по подстанциям и соответствующей энергетической инфраструктуре", - пояснил Мусиенко.

Второй целью, по его словам, является логистика. Россияне хотят нарушить железнодорожное и транспортное сообщение, а также бьют по крупным терминалам, складам и промышленным предприятиям.

"Следовательно мы можем делать вывод, что атаки врага направлены на то, чтобы максимально истощать экономический потенциал нашего государства и наносить максимальный ущерб для нашей экономики", - сказал эксперт.

Есть и другая цель, подчеркнул эксперт.

"Кроме того, это, конечно, террор, это разрушение и попытка деморализовать украинский тыл", - добавил он.

Мусиенко также рассказал, какая часть российских атак приходится на запад Украины.

"Если мы посмотрим, то все же наибольшая доля ударов - две трети, ориентировочно, приходится на регионы центральные, восточные, южные, северные. То есть примерно одна треть - это атаки на запад", - уточнил он.

Реактивные дроны усложняют работу ПВО, подтвердил эксперт.

"У нас на сегодняшний день нет возможности на 100% сбивать все средства воздушного нападения", - отметил Мусиенко.

По его словам, основная нагрузка по сбиванию реактивных дронов ложится на Воздушные силы и авиацию.

"У нас улучшился коэффициент, несколько возросло количество сбитых реактивных "Шахедов", но все равно 20-25% ориентировочно либо попадают, либо наносят удары, либо падают обломки", - рассказал он.

Кроме дронов, россияне применяют КАБы и ракеты, но это, по словам эксперта, большая проблема для других регионов.

"Гарантировать, что мы на 100% будем все сбивать, и ничего не будет прорываться на запад Украины, мы просто не можем, потому что по состоянию на данный момент в той ситуации, в которой мы являемся, объективно нам просто не хватает средств", - подчеркнул Мусиенко.

Удары по западу Украины: что известно

Напомним, 13 октября российский дрон попал в корпус учебного заведения в центре Ровно. В результате этой атаки возник большой пожар, а пострадавших уже 25, и это количество увеличивается.

Как сообщало РБК-Украина, также в ночь на 13 октября реактивные дроны атаковали Львовскую область.

В селе Мурованое горели два дома, еще три автомобиля были повреждены.

Также мы писали, что 11 октября Россия атаковала Ивано-Франковск.

Погибли три человека, повреждены многоквартирные дома и коммерческие помещения.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
Российская Федерация Западная Украина
Новости
В Германии назвали причину "дизельного соглашения" Трампа и Путина
В Германии назвали причину "дизельного соглашения" Трампа и Путина
Аналитика
Тайваньский гигант покупает цементный завод в Украине: изменится ли стоимость жилья после сделки
Мария Волощукредактор РБК-Украина Тайваньский гигант покупает цементный завод в Украине: изменится ли стоимость жилья после сделки