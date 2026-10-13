Запад Украины под ударами. Эксперт объяснил, почему тревоги участились и каковы цели РФ

Россия усилила атаки на запад Украины, где воздушные тревоги в последнее время стали раздаваться все чаще. За ударами стоят конкретные цели врага, а учащение атак может свидетельствовать об изменении его тактики.

Об этом в комментарии РБК-Украина рассказал военнослужащий ВСУ и военно-политический эксперт Александр Мусиенко.

Какие цели преследует враг, атакуя запад Украины

По данным Воздушного командования "Запад", только за вечер 12 октября и ночь 13-го в регионе было сбито 30 реактивных БПЛА.

Среди целей российских атак на западе Украины - энергетическая инфраструктура, транспортные пути, логистические терминалы, склады и промышленные предприятия.

"Основные цели, которые преследует враг, нанося удары по западу, в первую очередь - это попытка перерезать транспортировку электроэнергии из атомных электростанций в центральные и восточные регионы нашего государства, таким образом нанося удары по подстанциям и соответствующей энергетической инфраструктуре", - пояснил Мусиенко.

Второй целью, по его словам, является логистика. Россияне хотят нарушить железнодорожное и транспортное сообщение, а также бьют по крупным терминалам, складам и промышленным предприятиям.

"Следовательно мы можем делать вывод, что атаки врага направлены на то, чтобы максимально истощать экономический потенциал нашего государства и наносить максимальный ущерб для нашей экономики", - сказал эксперт.

Есть и другая цель, подчеркнул эксперт.

"Кроме того, это, конечно, террор, это разрушение и попытка деморализовать украинский тыл", - добавил он.

Мусиенко также рассказал, какая часть российских атак приходится на запад Украины.

"Если мы посмотрим, то все же наибольшая доля ударов - две трети, ориентировочно, приходится на регионы центральные, восточные, южные, северные. То есть примерно одна треть - это атаки на запад", - уточнил он.

Реактивные дроны усложняют работу ПВО, подтвердил эксперт.

"У нас на сегодняшний день нет возможности на 100% сбивать все средства воздушного нападения", - отметил Мусиенко.

По его словам, основная нагрузка по сбиванию реактивных дронов ложится на Воздушные силы и авиацию.

"У нас улучшился коэффициент, несколько возросло количество сбитых реактивных "Шахедов", но все равно 20-25% ориентировочно либо попадают, либо наносят удары, либо падают обломки", - рассказал он.

Кроме дронов, россияне применяют КАБы и ракеты, но это, по словам эксперта, большая проблема для других регионов.

"Гарантировать, что мы на 100% будем все сбивать, и ничего не будет прорываться на запад Украины, мы просто не можем, потому что по состоянию на данный момент в той ситуации, в которой мы являемся, объективно нам просто не хватает средств", - подчеркнул Мусиенко.

Удары по западу Украины: что известно

Напомним, 13 октября российский дрон попал в корпус учебного заведения в центре Ровно. В результате этой атаки возник большой пожар, а пострадавших уже 25, и это количество увеличивается.

Как сообщало РБК-Украина, также в ночь на 13 октября реактивные дроны атаковали Львовскую область.