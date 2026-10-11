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РФ ударила по Івано-Франківщині, загинули дві людини

20:46 11.10.2026 Нд
2 хв
aimg Юлія Капітонова
РФ ударила по Івано-Франківщині, загинули дві людини Фото: Рятувальники працюють на місці ворожого удару (Getty Images)
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11 жовтня Росія атакувала Івано-Франківську область - наразі відомо про щонайменше двох жертв.

Про це заявила глава місцевої ОВА Світлана Онищук, повідомляє РБК-Україна з посиланням на її допис у Facebook.

"Внаслідок атаки БпЛА загинули двоє людей, ще одна людина травмована. Щирі співчуття рідним і близьким загиблих. Постраждалому - одужання", - написала Онищук.

За її словами, також удар РФ пошкодив одну будівлю. Дані щодо інших наслідків наразі уточнюється.

Очільниця ОВА додала, що на місці працюють відповідні служби та фахівці.

"Якщо ви виявили уламки безпілотника чи інші підозрілі предмети - не наближайтеся до них, не торкайтеся та не намагайтеся самостійно переміщати. Негайно повідомте про знахідку екстрені служби", - закликала Онищук місцевих мешканців.

На нову ворожу атаку відреагував також мер Івано-Франківська Руслан Марцінків.

Він підтвердив, що жертвами нового удару РФ стали одразу двоє цивільних. За його словами, також пошкоджена цивільна інфраструктура.

"Вкотре нагадую - реагуйте на тривогу! Бережіть себе! Не перебувайте на вулиці під час тривоги. Це небезпечно для життя", - нагадав Марцінків.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що РФ ударила по ТЕЦ-5 в Харкові після заяви Трампа про "енергетичне перемир’я".

Також ми писали про наслідки нової атаки ворога на Київ.

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