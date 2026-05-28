Захід України перегрівається: інвестори масово будують готелі в Карпатах

Головне:

Найбільшу активність девелопери демонструють у Карпатському регіоні, на Львівщині та в суміжних областях

девелопери демонструють у Карпатському регіоні, на Львівщині та в суміжних областях Експерти попереджають про ризик перенасичення ринку – особливо у сегменті типових готелів без чіткої концепції та інфраструктури

– особливо у сегменті типових готелів без чіткої концепції та інфраструктури Найкращу заповнюваність зараз мають Львів (57%) і Буковель (56%) , де у високий сезон завантаження сягає 85–95%

, де у високий сезон завантаження сягає 85–95% На Івано-Франківщині заборгованість готельного бізнесу за 2021–2024 роки зросла на 52% , що свідчить про високу закредитованість частини ринку

, що свідчить про високу закредитованість частини ринку Виживатимуть або системно керовані готелі, або нішеві концептуальні проєкти. Без чіткої ідеї ринку стає дедалі складніше конкурувати.

Будують там, де безпечніше

Географічне зміщення інвестицій пояснюється передусім логікою безпеки. Західні та центральні області України залишаються найпривабливішими для девелоперів через нижчі ризики та стабільніший туристичний попит. Карпатський регіон, Львівщина та суміжні території сформували нові полюси готельної активності, які в окремих локаціях вже перевищують довоєнні показники відвідуваності.

За даними Ribas Hotels Group, у 2025–2026 роках саме тут зосереджена переважна більшість нових будівельних дозволів у готельному секторі.

Насичення без якості

Концентрація інвестицій в одному регіоні створює нову проблему – конкуренцію між схожими, концептуально слабкими проєктами. Найбільш відчутні ознаки перенасичення спостерігаються у сегменті простих готелів без широкої інфраструктури, професійного управління та чіткої ідеї.

"Таким об'єктам стає дедалі складніше конкурувати як за інвестора, так і за майбутнього гостя", – пояснив РБК-Україна керівник напрямку консультаційних послуг у сфері нерухомості EY в Україні Ростислав Хома.

Рентабельними за рівнем заповнюваності поки залишаються Львів (57%) та Буковель (56%), де у високий сезон завантаження сягає 85–95%. Однак середня заповнюваність по країні у 2026 році тримається на рівні лише 25–26%. Це свідчить про значну нерівномірність попиту навіть усередині самого регіону.

Закредитованість як сигнал

Фінансова статистика підтверджує: зростання будівельної активності не гарантує прибутковості. На Івано-Франківщині заборгованість ключових гравців індустрії гостинності з 2021 по 2024 рік збільшилась на 52%. Протилежна картина – на Львівщині, де власний капітал готельних підприємств за той самий період зріс на 22%.

"Негативний капітал на Франківщині свідчить про те, що багато об'єктів – ймовірно, в курортних зонах, як-от Буковель – сильно закредитовані або працюють на межі рентабельності через високі операційні та капітальні витрати", – розказала РБК-Україна голова Державного агентства розвитку туризму Наталя Табака.

Що справді має попит

На фазі переструктурування ринку гості та інвестори стають вибагливішими. Найбільшим попитом користуються якісні заміські та концептуальні resort-проєкти з розвиненою SPA-інфраструктурою, дитячою зоною та під управлінням досвідченого оператора.

"Клієнт купує не номер, а контрольований сценарій: тимчасову зміну локації через перебої з електрикою, воркейшн або ретрит після обстрілу", – пояснила оглядачка ринку нерухомості Вікторія Берещак.

Апарт-готелі та кондо-формати залишаються особливо привабливими для інвесторів з сектору ММСБ. Вони поєднують готельну модель із девелоперською логікою: нижчий поріг входу, розподілений ризик між власниками та збереження ліквідного активу.

Що буде далі

Основний фокус девелоперів у найближчі роки очікувано залишиться спрямованим на західні та центральні області. Проте надмірна сегментація продукту в умовах обмеженого внутрішнього попиту та практичної відсутності іноземних туристів ризикує звузити аудиторію до критичного мінімуму.

"Більшість нових проєктів прагнуть бути більш універсальними у своїй концепції, поєднуючи кілька форматів використання", – підкреслив Ростислав Хома.

Виживуть, за оцінками експертів, два полюси: системно керований об'єкт із високою операційною ефективністю – або нішевий продукт із сильною концепцією та чіткою аудиторією. Усе між ними – без ідеї і без системи – поступово зникатиме.