Запад Украины перегревается: инвесторы массово строят гостиницы в Карпатах

Более 80% новых инвестиций в гостиничное строительство в 2025-2026 годах сконцентрированы на западе страны. Однако рынок приближается к точке насыщения - особенно в сегменте типовых отелей без четкой концепции и развитой инфраструктуры.
Главное:
Географическое смещение инвестиций объясняется прежде всего логикой безопасности. Западные и центральные области Украины остаются наиболее привлекательными для девелоперов из-за более низких рисков и стабильного туристического спроса. Карпатский регион, Львовщина и смежные территории сформировали новые полюса гостиничной активности, которые в отдельных локациях уже превышают довоенные показатели посещаемости.
По данным Ribas Hotels Group, в 2025-2026 годах именно здесь сосредоточено подавляющее большинство новых строительных разрешений в гостиничном секторе.
Концентрация инвестиций в одном регионе создает новую проблему - конкуренцию между похожими, концептуально слабыми проектами. Наиболее ощутимые признаки перенасыщения наблюдаются в сегменте простых отелей без широкой инфраструктуры, профессионального управления и четкой идеи.
"Таким объектам становится все сложнее конкурировать как за инвестора, так и за будущего гостя", - пояснил РБК-Украина руководитель направления консультационных услуг в сфере недвижимости EY в Украине Ростислав Хома.
Рентабельными по уровню заполняемости пока остаются Львов (57%) и Буковель (56%), где в высокий сезон загрузка достигает 85-95%. Однако средняя заполняемость по стране в 2026 году держится на уровне лишь 25-26%. Это свидетельствует о значительной неравномерности спроса даже внутри самого региона.
Финансовая статистика подтверждает: рост строительной активности не гарантирует прибыльности. На Ивано-Франковщине задолженность ключевых игроков индустрии гостеприимства с 2021 по 2024 год увеличилась на 52%. Противоположная картина - на Львовщине, где собственный капитал гостиничных предприятий за тот же период вырос на 22%.
"Отрицательный капитал на Франковщине свидетельствует о том, что многие объекты - вероятно, в курортных зонах, например Буковель - сильно закредитованы или работают на грани рентабельности из-за высоких операционных и капитальных затрат", - рассказала РБК-Украина глава Государственного агентства развития туризма Наталья Табака.
На фазе переструктурирования рынка гости и инвесторы становятся более требовательными. Наибольшим спросом пользуются качественные загородные и концептуальные resort-проекты с развитой SPA-инфраструктурой, детской зоной и под управлением опытного оператора.
"Клиент покупает не номер, а контролируемый сценарий: временную смену локации из-за перебоев с электричеством, воркейшн или ретрит после обстрела", - пояснила обозреватель рынка недвижимости Виктория Берещак.
Апарт-отели и кондо-форматы остаются особенно привлекательными для инвесторов из сектора ММСБ. Они сочетают гостиничную модель с девелоперской логикой: более низкий порог входа, распределенный риск между собственниками и сохранение ликвидного актива.
Основной фокус девелоперов в ближайшие годы ожидаемо останется направленным на западные и центральные области. Однако чрезмерная сегментация продукта в условиях ограниченного внутреннего спроса и практического отсутствия иностранных туристов рискует сузить аудиторию до критического минимума.
"Большинство новых проектов стремятся быть более универсальными в своей концепции, сочетая несколько форматов использования", - подчеркнул Ростислав Хома.
Выживут, по оценкам экспертов, два полюса: системно управляемый объект с высокой операционной эффективностью - или нишевый продукт с сильной концепцией и четкой аудиторией. Все между ними - без идеи и без системы - будет постепенно исчезать.