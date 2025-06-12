"Захід не розуміє українців": Келлог провів паралель між Зеленським і Лінкольном
Представник США у справах України та Росії Кіт Келлог провів паралелі між президентом України Володимиром Зеленським та 16-м президентом Сполучених Штатів Авраамом Лінкольном.
Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на заяву Келлога під час виступу на форумі Німецького фонду Маршалла у Брюсселі.
Келлог заявив, що намагався донести до американського президента Дональда Трампа важливість зусиль Зеленського для досягнення миру.
"Президент Зеленський веде війну за виживання нації на своїй землі, і це те, що зробив Авраам Лінкольн. Він боровся на своїй землі за виживання нації й національний суверенітет. І коли ви бачите це, ви повинні зрозуміти проблеми, з якими вони зіткнулися прямо зараз на полі бою", - наголосив він.
Спецпредставник Трампа також наголосив, що Захід не завжди повністю розуміє ситуацію в Україні та часто не може зрозуміти, через що проходять українці.
"Іноді ми не бачимо всього, не ставимо себе на їхнє місце та не розуміємо, що відбувається або як це виправити. А ми дуже стараємось це зробити", - підсумував Келлог.
Зауважимо, що на час президентства Лінкольна припала Громадянська війна в США 1861-65 рр. Це були останні бойові дії на території Штатів.
Зустріч Зеленського і Трампа
Нагадаємо, нещодавно ми писали, що в Офісі президента України сподіваються організувати зустріч Володимира Зеленського із президентом США Дональдом Трампом на полях саміту G7 15-17 червня.
Зазначимо, що остання зустріч лідерів відбулася 26 квітня у Ватикані. Тоді вони обидва приїхали для участі в церемонії прощання з Папою Римським Франциском.
Зустріч тривала лише 15 хвилин, проте обидва лідери оцінили її як продуктивну.
Раніше сьогодні Зеленський підтвердив, що розраховує зустрітися з американським лідером Дональдом Трампом на полях саміту G7 15-17 червня. Глава держави також розповів, що планує обговорити з Трампом.
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