"Захід не розуміє українців": Келлог провів паралель між Зеленським і Лінкольном

Представник США у справах України та Росії Кіт Келлог провів паралелі між президентом України Володимиром Зеленським та 16-м президентом Сполучених Штатів Авраамом Лінкольном.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на заяву Келлога під час виступу на форумі Німецького фонду Маршалла у Брюсселі.

Келлог заявив, що намагався донести до американського президента Дональда Трампа важливість зусиль Зеленського для досягнення миру.

"Президент Зеленський веде війну за виживання нації на своїй землі, і це те, що зробив Авраам Лінкольн. Він боровся на своїй землі за виживання нації й національний суверенітет. І коли ви бачите це, ви повинні зрозуміти проблеми, з якими вони зіткнулися прямо зараз на полі бою", - наголосив він.

Спецпредставник Трампа також наголосив, що Захід не завжди повністю розуміє ситуацію в Україні та часто не може зрозуміти, через що проходять українці.

"Іноді ми не бачимо всього, не ставимо себе на їхнє місце та не розуміємо, що відбувається або як це виправити. А ми дуже стараємось це зробити", - підсумував Келлог.

Зауважимо, що на час президентства Лінкольна припала Громадянська війна в США 1861-65 рр. Це були останні бойові дії на території Штатів.