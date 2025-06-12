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"Запад не понимает украинцев": Келлог провел параллель между Зеленским и Линкольном

Украина, Четверг 12 июня 2025 20:32
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"Запад не понимает украинцев": Келлог провел параллель между Зеленским и Линкольном Фото: украинский президент Владимир Зеленский (facebook.com zelenskyy.official)
Автор: Карина Левицкая

Представитель США по делам Украины и России Кит Келлог провел параллели между президентом Украины Владимиром Зеленским и 16-м президентом Соединенных Штатов Авраамом Линкольном.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Келлога во время выступления на форуме Немецкого фонда Маршалла в Брюсселе.

Келлог заявил, что пытался донести до американского президента Дональда Трампа важность усилий Зеленского для достижения мира.

"Президент Зеленский ведет войну за выживание нации на своей земле, и это то, что сделал Авраам Линкольн. Он боролся на своей земле за выживание нации и национальный суверенитет. И когда вы видите это, вы должны понять проблемы, с которыми они столкнулись прямо сейчас на поле боя", - подчеркнул он.

Спецпредставитель Трампа также подчеркнул, что Запад не всегда полностью понимает ситуацию в Украине и часто не может понять, через что проходят украинцы.

"Иногда мы не видим всего, не ставим себя на их место и не понимаем, что происходит или как это исправить. А мы очень стараемся это сделать", - подытожил Келлог.

Заметим, что на время президентства Линкольна пришлась Гражданская война в США 1861-65 гг. Это были последние боевые действия на территории Штатов.

Встреча Зеленского и Трампа

Напомним, недавно мы писали, что в Офисе президента Украины надеются организовать встречу Владимира Зеленского с президентом США Дональдом Трампом на полях саммита G7 15-17 июня.

Отметим, что последняя встреча лидеров состоялась 26 апреля в Ватикане. Тогда они оба приехали для участия в церемонии прощания с Папой Римским Франциском.

Встреча длилась всего 15 минут, однако оба лидера оценили ее как продуктивную.

Ранее сегодня Зеленский подтвердил, что рассчитывает встретиться с американским лидером Дональдом Трампом на полях саммита G7 15-17 июня. Глава государства также рассказал, что планирует обсудить с Трампом.

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