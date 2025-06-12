"Запад не понимает украинцев": Келлог провел параллель между Зеленским и Линкольном

Представитель США по делам Украины и России Кит Келлог провел параллели между президентом Украины Владимиром Зеленским и 16-м президентом Соединенных Штатов Авраамом Линкольном.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Келлога во время выступления на форуме Немецкого фонда Маршалла в Брюсселе.

Келлог заявил, что пытался донести до американского президента Дональда Трампа важность усилий Зеленского для достижения мира.

"Президент Зеленский ведет войну за выживание нации на своей земле, и это то, что сделал Авраам Линкольн. Он боролся на своей земле за выживание нации и национальный суверенитет. И когда вы видите это, вы должны понять проблемы, с которыми они столкнулись прямо сейчас на поле боя", - подчеркнул он.

Спецпредставитель Трампа также подчеркнул, что Запад не всегда полностью понимает ситуацию в Украине и часто не может понять, через что проходят украинцы.

"Иногда мы не видим всего, не ставим себя на их место и не понимаем, что происходит или как это исправить. А мы очень стараемся это сделать", - подытожил Келлог.

Заметим, что на время президентства Линкольна пришлась Гражданская война в США 1861-65 гг. Это были последние боевые действия на территории Штатов.