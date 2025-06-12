Зеленський розраховує на важливу розмову з Трампом на саміті G7

Президент України Володимир Зеленський розраховує зустрітися з американським лідером Дональдом Трампом на полях саміту G7 15-17 червня та обговорити "пекельні санкції" проти Росії.

Як повідомляє РБК-Україна , про це Зеленський заявив під час брифінгу з міністром оборони Німеччини Борисом Пісторіусом.

"Я розраховую, що у нас буде розмова на саміті G7. І дуже розраховую, що якщо до цього не будуть прийняті відповідні рішення, що мені вдасться мати принаймні до розуміння, наскільки ми близькі до цього рішення. Важливо, що йде координація з країнами ЄС і узгодження позицій щодо пакетів шансів. Я вважаю, що це вже крок вперед", - додав президент.

Однак він зазначив, що все одно кінцеве рішення залежить від Трампа.

"Цей санкційний пакет (законопроєкт Грема-Блюменталя) для нас дуже важливий. Ми обговорювали, вони до нас приїжджали, ми дуже позитивно ставимося до цього. І ми їм за це дійсно вдячні", - сказав Зеленський.

Зустріч Зеленського і Трампа

Нагадаємо, нещодавно ми повідомляли, що в Офісі президента України сподіваються організувати зустріч Володимира Зеленського із президентом США Дональдом Трампом на полях саміту G7 15-17 червня.

Остання зустріч Зеленського та Трампа відбулася 26 квітня у Ватикані. Тоді вони обидва приїхали для участі в церемонії прощання з Папою Римським Франциском.

Зустріч тривала лише 15 хвилин і відбулася у базиліці Святого Петра перед похороном понтифіка. Обидва лідери оцінили її як продуктивну.

Це була перша зустріч Зеленського з Трампом після словесної перепалки, яка сталася в Білому домі 28 лютого.

За словами Зеленського, вони з Трампом обговорювали підписання угоди про надра, санкційні пакети проти РФ та системи ППО.

"Пекельні санкції" США проти Росії

Нагадаємо, на початку квітня сенатори від Республіканської партії Ліндсі Грем та Демократичної партії Річард Блюменталь представили законопроєкт про запровадження жорстких санкцій проти Росії за відмову від довготривалого миру з Україною.

Раніше ми повідомляли, що Сенат США готовий схвалити законопроєкт про жорсткі санкції проти Росії, якщо російський диктатор Володимир Путін не покаже прагнення до миру.

Ці санкції буде запроваджено, якщо Росія відмовиться вести сумлінні переговори про міцний мир з Україною або вдасться до інших зусиль, включно з військовим вторгненням, які підірвуть суверенітет України після укладення миру. Закон також встановлює 500%-вий тариф на імпортовані товари з країн, які купують російську нафту, газ, уран та інші продукти.

Грем заявив, що у нього достатньо підтримки в Палаті представників, щоб внести законопроєкт на розгляд і там. До того ж Трамп не зможе ветувати законопроєкт, оскільки для подолання вето необхідно 67 голосів у Сенаті, а проєкт підтримують 81.

Днями повідомлялося, що законопроєкт можуть внести до Сенату цього тижня.

Водночас, за даними The Wall Street Journal, Білий дім звертався до Грема з проханням послабити його законопроєкт і фактично зробити його необов'язковим.

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