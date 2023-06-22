Захід має втомити росіян і закатувати Путіна, - Дуда

"Ми не повинні дозволити Путіну втомити Україну та замучити нас. Ми повинні зробити так, щоб ми разом з Україною втомили російське суспільство та замучили Путіна.", - заявив він.

Підтримка України від Польщі

Польща є однією з країн, яка найбільше підтримує та надає допомогу Україні у відсічі російської агресії. Зокрема, постачанням військової техніки, зброєю, розміщенням біженців та іншим.

13 червня у Польщі продовжили термін легального перебування українських біженців до 4 березня 2024 року.

Окрім того, Варшава передала Києву літаки МіГ-29, які українські військові вже використовують на полі бою.

Крім цього Польща виступає за посилення санкції проти Росії та Білорусі.

До того ж, сейм Польщі підтримав членство України у Північноатлантичному альянсі.

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