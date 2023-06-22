UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Захід має втомити росіян і закатувати Путіна, - Дуда

Фото: президент Польщі Анджей Дуда (Getty Images)
Автор: Валерія Поліщук

Захід повинен зробити так, щоб втомити російське суспільство і замучити російського диктатора Володимира Путіна.

Про це заявив президент Польщі Анджей Дуда, повідомляє РБК-Україна з посиланням на інтерв'ю "Факти ICTV" .

"Ми не повинні дозволити Путіну втомити Україну та замучити нас. Ми повинні зробити так, щоб ми разом з Україною втомили російське суспільство та замучили Путіна.", - заявив він.

Підтримка України від Польщі

Польща є однією з країн, яка найбільше підтримує та надає допомогу Україні у відсічі російської агресії. Зокрема, постачанням військової техніки, зброєю, розміщенням біженців та іншим.

13 червня у Польщі продовжили термін легального перебування українських біженців до 4 березня 2024 року.

Окрім того, Варшава передала Києву літаки МіГ-29, які українські військові вже використовують на полі бою.

Крім цього Польща виступає за посилення санкції проти Росії та Білорусі.

До того ж, сейм Польщі підтримав членство України у Північноатлантичному альянсі.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Анджей ДудаВійна Росії проти України