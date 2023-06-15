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Україна вже використовує МіГ-29, отримані від Польщі та Словаччини, - Генштаб

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Київ, Четвер 15 червня 2023 13:01
Україна вже використовує МіГ-29, отримані від Польщі та Словаччини, - Генштаб Фото: Олексій Громов (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Юрченко

Україна вже використовує винищувачі МіГ-29, які передали Польща та Словаччина. Проте військові сподіваються отримати американські винищувачі F-16.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заступника начальника Головного оперативного управління Генштабу ЗСУ Олексія Громова під час брифінгу.

"Хочу зазначити, що протягом червня на крило поставлені винищувачі МіГ-29, які отримані в рамках міжнародної технічної допомоги від Польщі та Словаччини", - сказав Громов.

Він подякував партнерам за підтримку української армії та висловив сподівання, що наші військові зможуть отримати винищувачі F-16.

"Щиро дякуємо нашим партнерам за підтримку і допомогу та сподіваємось побачити легендарні винищувачі F-16 в українському небі вже протягом найближчого часу", - додав представник Генштабу.

МіГ-29 для України

Нагадаємо, на початку цього року Словаччина заявила про готовність надати Україні радянські винищувачі МіГ-29. Вже до середини квітня Україна отримала від Словаччини обіцяні 13 літаків.

Польща також передала на озброєння Повітряних сил України літаки МіГ-29. Відомо, що українські військові отримали 14 винищувачів.

Раніше РБК-Україна пояснювало головні відмінності американського винищувача F-16 від радянського МіГ-29.

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