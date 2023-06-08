Польща закликала ЄС посилити санкції проти РФ і Білорусі, - PolskieRadio

У Брюсселі на зустрічі з депутатами Європарламенту за зачиненими дверима посол Польщі в Євросоюзі закликав до посилення санкцій щодо РФ та Білорусі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на PolskieRadio .

За даними журналістів видання, представник Польщі у Брюсселі наполягав на посиленні відповіді з боку Європейського союзу через підрив російськими окупантами Каховської ГЕС в Україні.

Руйнування дамби в Херсонській області дипломат назвав воєнним злочином і "новою фазою жахливої агресії".

Також зазначається, що на цій зустрічі посли держав-членів ЄС не змогли досягти розуміння щодо 11-го пакету санкцій проти РФ, і погодження з цього питання продовжиться через тиждень.

"Присутні на зустрічі дипломати зазначили, що посол звернув увагу на відсутність санкцій проти російських алмазів, що потрапляють до Європи, внаслідок чого наповнюється російський бюджет", - йдеться в публікації.

Представник Польщі запропонував включити до проекту нових обмежень заборону імпорту російської агропродукції.

Польський посол також закликає запровадити подальші санкції щодо Білорусі з метою запобігання обходу обмежувальних заходів проти РФ.

Крім того, Польща вимагає перегляду 10-го пакету, в якому виявлено "лазівки та недоопрацювання".

Нові санкції проти РФ

Європейський союз готує новий, 11-й пакет санкцій проти Росії, що спрямований на боротьбу з обходом діючих обмежень.

Під час нещодавнього саміту G7 в японській Хіросімі лідери країн Великої сімки підтвердили свою відданість санкціям проти РФ. Зокрема, вони обмежать експорт промислового обладнання, інструментів та технологій, корисних для військових дій РФ, а також її прибутки від торгівлі металами та алмазами.

Днями президент України Володимир Зеленський заявив про те, що було проаналізовано, як РФ вдається оминати санкції, та повідомив, що наступним кроком буде перекриття всіх напрямків, якими Москва може це зробити.