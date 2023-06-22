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Запад должен утомить россиян и замучить Путина, - Дуда

Фото: президент Польши Анджей Дуда (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук

Запад должен сделать так, чтобы утомить российское общество и замучить российского диктатора Владимира Путина.

Об этом заявил президент Польши Анджей Дуда, сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью "Факты ICTV".

"Мы не должны позволить Путину утомить Украину и замучить нас. Мы должны сделать так, чтобы мы вместе с Украиной утомили российское общество и замучили Путина", - заявил он.

Поддержка Украины от Польши

Польша является одной из стран, которая больше всех поддерживает и оказывает помощь Украине в отпоре российской агрессии. В частности, поставками военной техники, оружием, размещением беженцев и другим.

13 июня в Польше продлили срок легального пребывания украинских беженцев до 4 марта 2024 года.

Кроме того, Варшава передала Киеву самолеты МиГ-29, которые украинские военные уже используют на поле боя.

Помимо этого Польша выступает за усиление санкции против России и Беларуси.

К тому же, сейм Польши поддержал членство Украины в Североатлантическом альянсе.

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Анджей ДудаВойна России против Украины