ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Столичным автомобилистам рекомендуют быть осторожными на дорогах из-за туманов

Новости » Общество    21.10.2019 - 16:19
Столичным автомобилистам рекомендуют быть осторожными на дорогах из-за туманов
Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Завтра ожидается видимость на уровне 200-500 метров

Во вторник, 22 октября, киевским автомобилистам рекомендуют быть осторожными на дорогах из-за слабой видимости, которая вызвана туманами. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Киевской городской государственной администрации.

Как сообщается, ночью и в первой половине дня в столице ожидается сильный туман, видимость 200-500 м (первый уровень опасности, желтый). Специалисты рекомендуют водителям придерживаться следующих советов:

  • снизить скорость движения;
  • при наличии противотуманных фар включить их совместно с ближним светом;
  • держать безопасную дистанцию с другими автомобилями;
  • при остановке включить аварийную световую сигнализацию;
  • избегать резких маневров на дороге.

Напомним, ранее сообщалось, что в Голосеевском районе Киева наблюдается загрязнение воздуха из-за того, что в Обуховском районе горит свыше 1,4 га торфяников.

Также РБК-Украина сообщало, что в Киеве в минувшие выходные зафиксирован температурный рекорд. Так тепло 19 октября в столице еще не было за всю историю наблюдений.

Кроме этого, в конце октября в Украине ожидается значительное похолодание. Столбики термометров упадут до -5 градусов мороза.

В Украине ожидается туман Киевскую ОГА вместо Бно-Айрияна возглавит харьковский бизнесмен
Новости Украины КиевПогода
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь