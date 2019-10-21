Столичным автомобилистам рекомендуют быть осторожными на дорогах из-за туманов

Завтра ожидается видимость на уровне 200-500 метров
Во вторник, 22 октября, киевским автомобилистам рекомендуют быть осторожными на дорогах из-за слабой видимости, которая вызвана туманами. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Киевской городской государственной администрации.
Как сообщается, ночью и в первой половине дня в столице ожидается сильный туман, видимость 200-500 м (первый уровень опасности, желтый). Специалисты рекомендуют водителям придерживаться следующих советов:
Напомним, ранее сообщалось, что в Голосеевском районе Киева наблюдается загрязнение воздуха из-за того, что в Обуховском районе горит свыше 1,4 га торфяников.
Также РБК-Украина сообщало, что в Киеве в минувшие выходные зафиксирован температурный рекорд. Так тепло 19 октября в столице еще не было за всю историю наблюдений.
Кроме этого, в конце октября в Украине ожидается значительное похолодание. Столбики термометров упадут до -5 градусов мороза.