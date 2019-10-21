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Загрязнение воздуха в Киеве наблюдается в 7 районах: карта

Новости » Происшествия    21.10.2019 - 13:54
Загрязнение воздуха в Киеве наблюдается в 7 районах: карта
Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Высокий уровень загрязнения воздуха в Соломенском, Голосеевском, Печерском, Шевченковском районах

В понедельник, 21 октября, наблюдается высокий уровень загрязнение воздуха в Киеве. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на данные CityScale.

На правом берегу столицы высокий уровень загрязнения воздуха в Соломянском, Голосеевском, Печерском, Шевченковском, Подольском районах, возле аэропорта "Киев", Набережного шоссе, моста имени Патона, Южного моста.

Ухудшение воздуха на улице Набережно-Рыбальская, площади Победы, возле станций метро "Арсенальная", "Вокзальная", "Святошин", "Лукьяновская", а также на Караваевых дачах.

Фото: загрязнения в воздухе в Киеве (скриншот CityScale)

Кроме того, на левом берегу столицы загрязненный воздух в Дарницком, Деснянском районах. В частности, на проспекте Мира, улице Бориспольской, Харьковском шоссе.

По данным CityScale, проблема загрязнения связана с предприятиями.

Ранее в Киевской городской государственной администрации сообщили, что отследить уровень загрязнения воздуха в Киеве можно на карте CityScale.

По данным премьера Алексея Гончарука, на сегодняшний день украинское правительство не имеет официальных данных об аномальном загрязнении воздуха в Киеве или других региона.

Отметим, в Киевской городской государственной администрации сообщали о загрязнении воздуха в Голосеевском районе Киева. Причина в том, что в селе Романков, что в Обуховском районе, горит свыше 1,4 га торфяников.

Ранее Styler сообщал, что в Киеве зафиксирован самый высокий показатель уровня загрязнения воздуха среди других городов Украины.

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Новости Украины Киевзагрязнение воздуха
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