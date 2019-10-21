Загрязнение воздуха в Киеве наблюдается в 7 районах: карта

Высокий уровень загрязнения воздуха в Соломенском, Голосеевском, Печерском, Шевченковском районах
В понедельник, 21 октября, наблюдается высокий уровень загрязнение воздуха в Киеве. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на данные CityScale.
На правом берегу столицы высокий уровень загрязнения воздуха в Соломянском, Голосеевском, Печерском, Шевченковском, Подольском районах, возле аэропорта "Киев", Набережного шоссе, моста имени Патона, Южного моста.
Ухудшение воздуха на улице Набережно-Рыбальская, площади Победы, возле станций метро "Арсенальная", "Вокзальная", "Святошин", "Лукьяновская", а также на Караваевых дачах.
Кроме того, на левом берегу столицы загрязненный воздух в Дарницком, Деснянском районах. В частности, на проспекте Мира, улице Бориспольской, Харьковском шоссе.
По данным CityScale, проблема загрязнения связана с предприятиями.
Ранее в Киевской городской государственной администрации сообщили, что отследить уровень загрязнения воздуха в Киеве можно на карте CityScale.
По данным премьера Алексея Гончарука, на сегодняшний день украинское правительство не имеет официальных данных об аномальном загрязнении воздуха в Киеве или других региона.
Отметим, в Киевской городской государственной администрации сообщали о загрязнении воздуха в Голосеевском районе Киева. Причина в том, что в селе Романков, что в Обуховском районе, горит свыше 1,4 га торфяников.
Ранее Styler сообщал, что в Киеве зафиксирован самый высокий показатель уровня загрязнения воздуха среди других городов Украины.