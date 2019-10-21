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Забруднення повітря в Києві: у КМДА назвали терміни поліпшення ситуації

Новини » Суспільство    21.10.2019 - 16:39
Забруднення повітря в Києві: у КМДА назвали терміни поліпшення ситуації
Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Ситуація з забрудненням покращиться через тиждень

Ситуація з забрудненням повітря в Києві покращиться орієнтовно через тиждень. Про це на брифінгу заявив заступник начальника управління - начальник відділу природокористування та контролю управління екології та природних ресурсів КМДА Олександр Савченко, передає кореспондент РБК-Україна.

Савченко зазначив, що за даними обсерваторії Срезневського, на поліпшення ситуації з забрудненням у Києві потрібно близько тижня.

"Щоб температура знизилася і вирівнялася між тим, що вночі і вдень. І далі повітряні маси повинні переміститися за Київ і розсіятися", - підкреслив він.

У той же час начальник управління з питань цивільного захисту КМДА Роман Ткачук додав, що на завтра в Києві очікується туман з видимістю 200-500 м.

"Тому з ранку якість повітря теж буде поганим...Ситуація покращиться лише при зміні погодних умов", - зазначив він.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що забруднення повітря в Києві спостерігається в 7 районах.

Сьогодні премьер-міністр Олексій Гончарук заявив, що український уряд не має офіційні дані про аномальне забруднення повітря в Києві.

У КМДА назвали причину забруднення повітря в Києві
Новини України Київвоздухзагрязнение
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