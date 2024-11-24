Загрози Куп'янську немає, - начальник Генштабу

Українські військові відбили всі атаки на Куп'янськ. Наразі загрози місту немає.
Про це заявив начальник Генштабу ЗСУ Анатолій Баргилевич, повідомляє РБК-Україна з посиланням на ефір телемарафону.
"Всі атаки на Куп'янськ були відбиті, противник був знищений. На цей час загрози Куп'янську як місту немає", - сказав начальник Генштабу.
Він пояснив, що надалі будуть вжиті всі відповідні заходи для того, щоб посилити угруповання військ та наростити його.
"Куп'янськ надійно обороняється підрозділами, які знаходяться там", - підсумував Баргилевич.
Нагадаємо, що раніше цього тижня на фронті було зафіксовано просування окупантів. Зокрема росіяни просунулись і в напрямку поблизу Куп'янська.
Однак незадовго після цього стало відомо, що Третя штурмова знищила колону техніки РФ разом з піхотою у Харківській області.
Зауважимо, що днями РБК-Україна запитало в експерта, чи зможуть росіяни прорватися до Куп'янська до кінця року.
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