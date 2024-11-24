Загрози Куп'янську немає, - начальник Генштабу

Бої за Куп'янськ

Нагадаємо, що раніше цього тижня на фронті було зафіксовано просування окупантів. Зокрема росіяни просунулись і в напрямку поблизу Куп'янська.

Однак незадовго після цього стало відомо, що Третя штурмова знищила колону техніки РФ разом з піхотою у Харківській області.

Зауважимо, що днями РБК-Україна запитало в експерта, чи зможуть росіяни прорватися до Куп'янська до кінця року.

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