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Загрози Куп'янську немає, - начальник Генштабу

Фото: начальник Генштабу Анатолій Баргилевич (armyinform.com.ua)
Автор: Каріна Левицька

Українські військові відбили всі атаки на Куп'янськ. Наразі загрози місту немає.

Про це заявив начальник Генштабу ЗСУ Анатолій Баргилевич, повідомляє РБК-Україна з посиланням на ефір телемарафону.

"Всі атаки на Куп'янськ були відбиті, противник був знищений. На цей час загрози Куп'янську як місту немає", - сказав начальник Генштабу.

Він пояснив, що надалі будуть вжиті всі відповідні заходи для того, щоб посилити угруповання військ та наростити його.

"Куп'янськ надійно обороняється підрозділами, які знаходяться там", - підсумував Баргилевич.

Бої за Куп'янськ

Нагадаємо, що раніше цього тижня на фронті було зафіксовано просування окупантів. Зокрема росіяни просунулись і в напрямку поблизу Куп'янська.

Однак незадовго після цього стало відомо, що Третя штурмова знищила колону техніки РФ разом з піхотою у Харківській області.

Зауважимо, що днями РБК-Україна запитало в експерта, чи зможуть росіяни прорватися до Куп'янська до кінця року.

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Куп'янськХарків