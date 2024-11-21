Третя штурмова знищила колону техніки РФ разом з піхотою у Харківській області

Окупанти влаштували штурм у Харківській області цілою колоною з підтримкою піхоти. Але отримали ефектну відсіч.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Третю штурмову бригаду .

"Окупанти не полишають спроб прориватися, і цього разу рушили на позиції Третьої штурмової колоною з трьох ББМ", - йдеться у повідомленні.

За даними військових, після підриву першої машини на мінах, цей накат почав "сипатися" як російська піхота зі своїх броньовиків.

"Артилерія відразу чотирьох підрозділів бригади поклала майже всю живу силу противника. Скидами й FPV-дронами розбомбили залишки техніки та окупантів, які вже відступали пішки", - констатували у Третій штурмовій.