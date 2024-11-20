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Чи зможуть росіяни прорватися до Куп'янська до кінця року: думка експертів

Куп'янськ, Середа 20 листопада 2024 08:59
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Чи зможуть росіяни прорватися до Куп'янська до кінця року: думка експертів Фото: експерти оцінили, чи росіяни зможуть прорватися до Куп'янська до кінця 2024 року (Getty Images)
Автор: Данило Крамаренко, Наталія Гурковська

Найближчим часом у РФ може з'явитися можливість закріпитися на околицях Куп'янська. Зокрема, нещодавно окупанти змогли подолати майже 4 км по єдиній прямій дорозі у бік міста.

Про це йдеться у матеріалі РБК-Україна Перепочинку не буде. Де Росія може наступати взимку та чи втримають ЗСУ Курську область.

За словами, військово-політичного оглядача групи "Інформаційний спротив" Олександра Коваленка, поки неясно, як часто противник намагатиметься це повторити, як і те, чи зможе він закріпитися.

Як зазначає експерт, те, що окупанти заїхали до району Заоскілля, подолавши майже 4 км по єдиній прямій дорозі від Лимана Першого, - тривожний дзвінок.

"Я не розумію, як вдалося допустити такий заїзд. Якщо таке повторюватиметься, то найближчим часом у них може з'явитися можливість закріпитися на околицях Куп'янська. Якщо наш контроль буде посилено, то до кінця року у них це не вийде. Все залежить від того, які будуть зроблені висновки", – каже співрозмовник.

Військовий експерт Владислав Селезньов наголошує, що ворог прагне взяти під контроль ключовий залізничний вузол на сході Харківської області. Тому що в такому разі зможе не лише рухатись на південь уздовж Оскола, але й надалі сформувати ударний плацдарм на Слов'янськ та Краматорськ.

Ситуація у районі Куп'янська

Близько тижня тому РБК-Україна писало, що російські десантники спробували прорватися у межі Куп'янська. Генштаб запевнив, що українські воїни знищили всю бронетехніку супротивника та ліквідували значну частину його сили, місто залишається під контролем ЗСУ.

Аналізуючи ситуацію в районі міста, у Міноборони Британії зазначали, що російська армія активізувала наступальні дії біля Куп'янська. Зокрема, військові підтвердили, що війська РФ вийшли до річки Оскол.

При цьому буквально 18 листопада президент Володимир Зеленський побував у Куп'янську. До цього він відвідав Покровськ.

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